BTS ジョングク、ソロ展示「GOLDEN : The Moments」11月23日より日本でも開催決定！

BTS(防弾少年団)のジョングクのソロ展示「‘GOLDEN : The Moments' IN JAPAN」が、11月23日(土)〜12月29日(日)に東京・ベルサール新宿南口で開催される。BTSの黄金マンネ(末っ子)としてデビューし、ソロアーティストとして「グローバルトップスター」の仲間入りを果たしたジョングク。今回の展示は、彼のデビューから2023年11月に発売された初のソロアルバム「GOLDEN」までの道のりを記念して企画され、その「黄金の瞬間」を振り返る内容となっている。

特に今回は、これまでHYBE MUSIC GROUPのアーティストIPを活用して多彩な展示を行ってきたHYBE INSIGHTが初めて手掛けるソロアーティストの展示で、韓国・ソウルとアメリカ・ロサンゼルスを巡回する同展示がいよいよ日本・東京でも開催される。展示ではソロアルバム「GOLDEN」の活動をテーマにした展示品などを通じて、ジョングクの黄金の瞬間を彩り鮮やかに照らす。「Seven(feat. Latto)」「'3D(feat. Jack Harlow)」のミュージックビデオをはじめ、ファンショーケース「Jung Kook『GOLDEN』Live On Stage」、iHeartRadioで行われたソロアルバムのタイトル曲「Standing Next to You」のパフォーマンスなど、さまざまなライブステージでジョングク本人が着用した衣装やインイヤーなどのアイテムが展示される。さらに、アルバム活動当時に受け取ったトロフィーや賞状、未公開写真なども鑑賞することができる。ジョングクの「黄金の道のり」に没入して鑑賞できる空間にも注目だ。ソロアルバム「GOLDEN」のプレビュー映像やコンセプトフォトなどに登場した背景をモチーフに再解釈した空間で、来場者は実際の撮影現場にいるかのような感覚を味わうことができる。ミュージックビデオやパフォーマンス映像を映画館の椅子に座って鑑賞したり、彼の声に完全に集中できる特別な空間も用意される。他にも展示会場の至るところには、アートフレームに好きな画像を入れてカスタマイズすることができるサムスン電子の額縁型Wi-Fiスピーカー「ミュージックフレーム」が配置され、ユニークな視聴覚経験も楽しむことができる。また、日頃からドローイングを楽しむジョングクの趣味の空間を再構成した空間では、アーティストではなく日常の中の彼の姿も垣間見ることができる。

■展示会情報

「[HYBE INSIGHT] Jung Kook Exhibition ‘GOLDEN : The Moments' IN JAPAN」

開催期間:2024年11月23日(土・祝)〜2024年12月29日(日)[37日間]

会場:ベルサール新宿南口



入場チケット料金:(BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB先行チケット)3,520円(税込)

入場特典:オリジナルフォトチケット



