鮎川 誠の企画アルバムより小山田圭吾がリモデルした「STIFF LIPS」先行配信がスタート
鮎川 誠の一周忌企画として10月2日に発売される、初の企画アルバム『VINTAGE VIOLENCE〜鮎川 誠GUITAR WORKS』より、小山田圭吾がリモデルした名曲「STIFF LIPS」の先行配信が9月25日にスタートする。
数多くのギタリストに影響を与えてきた、鮎川のギター・プレイが際立つソロワークスを中心に、レーベルの枠を超えて数々の名曲や多くのレアトラックを収録した本作は情報解禁とともに大きな話題となっており、8月21日にはアルバムより、鮎川誠とBLANKEY JET CITYの共演による「I’M FLASH “Consolation Prize” (ホラ吹きイナズマ)」が先行配信され大きな反響を呼んだ。
タワーレコードでは「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、鮎川 誠が登場。9月27日(金)より、タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で順次掲示される。鮎川 誠は、過去、2015年3月「SHEENA & THE ROKKETS」としてポスターに出演、また、2015年11月にはアミュプラザ博多にて開催された＜“NO MUSIC, NO LIFE.”EXHIBITION in HAKATA＞を記念して制作されたポスターにも出演しているが、ソロでの「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターへの出演は今回が初となる。
リリース情報
9月25日配信スタート
https://jvcmusic.lnk.to/stifflips
リリース情報
2024年10月2日（水）発売
2CD VICL-77061〜77062 ￥3,850（tax in）
*高音質CD:UHQCD仕様
*全曲最新リマスタリング
*最新ライナーノーツ：鳥井賀句
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/ VICL-77061.html
―DISC1―
01.レモンティー / サンハウス (3:22)
02.Day Tripper / YELLOW MAGIC ORCHESTRA (2:40)
03.Murder By The Music / 高橋ユキヒロ (3:41)
04.危険な関係のブルース / シーナ＆ロケッツ (3:24)
05.ビールス カプセル/ 鮎川 誠 (5:50)
06.キング・スネーク・ブルース/ サンハウス (3:09)
07.地獄へドライブ/ サンハウス (3:00)
08.ヨコハマ・モガ / 原 由子 (4:15)
09.VINTAGE VIOLENCE / The Rokkets (4:42)
10.DYNAMITE / The Rokkets (3:50)
11.BLACK SNAKE / The Rokkets (4:29)
12.火の鳥 / 泉谷しげる(3:26)
13.RUMOR / 鮎川 誠(3:56)
14.DOBUNEZUMI / 鮎川 誠 (5:13)
15.CATFISH / 鮎川 誠 (4:05)
16.From Dusk Till Dawn / 佐山雅弘 (2:44)
17.Say Good Bye (赤バージョン) / イジワルケイ・オールスターズ (6:35)
18.ロックンロール ミューズ / 菊/ft.鮎川 誠、シーナ＆ロケッツ (4:16)
―DISC2―
1. I’M FLASH “Consolation Prize” (ホラ吹きイナズマ) / 鮎川 誠 & BLANKEY JET CITY (4:27)★
2.STIFF LIPS / 鮎川 誠 & シーナ & 小山田圭吾リモデル (2:23)★
3.HIROSHIMA（LIVE）/ ジョー山中 ft.鮎川 誠 (7:19)★
4.White Room（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ with Char (5:16)★
5.ビールス カプセル（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ with Char (5:58)★
6.MY WAY（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ (4:39)★
7.やらないか（LIVE）/ シーナ＆ロケッツ(6:53)★
★…初CD化
関連リンク
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