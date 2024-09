P&Gジャパン合同会社のオーラルケアブランド「Oral-B by Braun」は9月下旬、主力の「オーラルB iO」シリーズから、"電動歯ブラシ初心者の決定版"として「オーラルB iO2」を発売する。「オーラルB iO2」製品発表会にはP&Gシンガポール オーラルケア アジア・中東・アフリカ事業バイスプレジデントの大川正樹氏、タレントの関根麻里さん、お笑いコンビ アンガールズの田中卓志さん、山根良顕さん、医療法人社団真健会 理事長 歯科医師 日本大学客員教授 日本歯周病学会理事の若林健史氏が登壇した

○「オーラルB iO」シリーズとは?Oral-B by Braunは、今年で72年目を迎えるオーラルケアのグローバルブランド。主力となるオーラルB iOは、「歯科クリーニングのような磨き上がりを自宅で」というコンセプトをもとにつくられたシリーズだ。「Perfect clean for all 〜全ての人に最高の磨き上がりを〜」を新ブランドメッセージとして掲げている。シリーズを象徴するのが、独自の「丸型回転」ブラシ。ブラシの毛1本1本を振動させる「遠心マイクロモーション」、押しつけ過ぎを防ぐ「押し付け防止センサー」も搭載されている。歯1本1本を包み込み、人によって異なる歯の形・歯並びにそれぞれフィットし磨き上げることによって、 手磨きでは届きにくい歯垢までしっかりと取るという。奥歯の奥、前歯の裏にも届く丸型回転ブラシ製品発表会に登壇した歯科医師の若林健史氏は、「食べカスが歯垢になるまでにおよそ24時間。 たとえば昼食後に磨けなくても、 朝・夜に磨き残さないようにすること。それを意識するだけでも、ケアの質は圧倒的に向上していきます。1回あたりの質を高めるためにも、どのツールを選ぶのかを考えることが重要だと思っております」と話した。○新作「オーラルB iO2」は手に取りやすい機能・価格・店舗今回発売するオーラルB iO2には、3つの"手に取りやすさ"がある。"電動歯ブラシ初心者の決定版"として手に取りやすい機能・価格・店舗に1つ目はシンプルな機能。ボタンは1つのみ、ワンタッチで誰でも簡単に磨ける仕様に。高齢者や体の不自由な人にも簡単に握れるアタッチメントとした。シンプル機能で握りやすく操作も簡単2つ目は価格。必須機能だけに抑えたことで、手にしやすい価格を実現したという。オープン価格だが、提案売価は税別9,980円で1万円を切る。他モデルが税別1万2,000円台以上であることに比べると大幅に抑えられている。ちなみに替えブラシ(各モデル共通/3カ月毎の交換を推奨/販売チャネルによって2本・4本、3本・6本組)の実勢価格は1本あたり1,000円前後。3つ目は販売チャネル。これまでの家電量販店やオンラインストアだけではなく、より身近なドラッグストア、ホームセンター、 スーパーマーケットなどの店舗でも体験・購入できるようになった。「オーラルB iO2 ホワイト」の付属品は替えブラシ「ジェントルケア」×1(販売チャネルによって異なる)と充電器×1。本体質量は117g、本体寸法はW28mm x D29mm x H183mm(いずれもブラシ含まない)○50%のキャッシュバックキャンペーンもこのオーラルB iO2購入者を対象に、購入金額の50%のキャッシュバックを行うキャンペーンも期間限定で実施される。対象購入期間は10月14日まで、応募期限は10月31日まで(当日消印有効)。応募は公式サイトの特設ページから必要情報と共に商品購入レシートとバーコード画像をアップロードする。キャッシュバックは7payを通じて行われる。オーラルB公式サイト内の特設ページで確認を。