この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

堀江貴文氏×小泉進次郎対談が実現! 再雇用と非正規雇用問題に言及 「仕事がないのではなく人がいない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

堀江貴文氏が「小泉進次郎さんとの緊急対談が実現しました」と題する動画を自身のYouTubeチャンネルで公開し、再雇用の問題について語った。堀 江氏は動画内で 「今のままだと55歳で役職定年です。 そして60歳になったら非常勤という形になって、 結果的に収入も下がってしまう」と現行のルー ルの問題点を指摘した。



それに対して小泉氏は 「やはり非正規とかじゃなくて、 ジョブ型も進めなければいけませんけれども、 正規で雇いやすいという環境を作るという意味で も、今のルールを変えるという必要がありますよね」 と述べ、 企業が雇用しやすい環境作りの重要性を強調。



また「大企業でリスキリングの義務付けと再就職支援の義務付けをしっかりやって、 そこの企業の中でなかなか活躍の場がないなという方が、 求めら れているところにしっかりと移動しやすいルール設定、 セーフティネットを作りたい」 と具体的な対策を提案した。

堀江氏も小泉氏も 「今は人手不足で、むしろ仕事がないんじゃなくて、 人がいない」との見解で一致。



そのため 「私の父の時代の新自由主義的な改革でまた痛みがでるのではと言われていますが、当時とは状況がまったく違う。 これからの社会変革には、 新たなルール設定が不可欠です。 現行の仕組みに縛られず、正確に議論が伝わるように総裁選を通じて伝えていきたい」と小泉氏は強調した。