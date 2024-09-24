すとぷり 莉犬、パーソナリティー務めるレギュラーラジオ放送開始 STPR所属メンバーがゲスト出演
すとぷりの莉犬がメインパーソナリティを務める新番組『莉犬のSTPRadio!』（文化放送）が、10月2日21時30分よりスタートする。
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本番組は、すとぷりらが所属するSTPRによるレギュラーラジオ番組。ゲストにはすとぷりのメンバーやKnight A - 騎士A -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -など、STPRに所属するメンバーが出演予定とのことだ。
また、地上波放送終了後には、ポッドキャストでアーカイブも配信される。
＜莉犬 コメント＞
『莉犬のSTPRadio!』はじまるよ!良いのかい?俺にMCをまかせて...!!!“すとぷり”、“Knight A - 騎士A -”、“AMPTAKxCOLORS”、“めておら - Meteorites -”STPRファミリーのみんなと地上波ラジオで暴れちゃおうと思います。頑張りまーす！いぇい！！！
（文＝リアルサウンド編集部）