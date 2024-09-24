投信・基準価額騰落率ランキング 9月第3週（9月17日～9月20日） 投信・基準価額騰落率ランキング 9月第3週（9月17日～9月20日）



9月第3週の上昇ランキングトップは前週に続き「ＤＷＳロシア株式ファンド」となりました。前週と同様に保有株式の評価はゼロ評価を続けており、基準価額上昇はマーケット要因ではなく、基準価額算出上、何らかの特殊要因があったものと思われます。



下落ランキングの上位3ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）」は990円、「米国厳選成長株集中投資ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（新世紀アメリカ～Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ！～）」は1000円、「ニッセイ次世代医療ファンド」は1000円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +30.82％ ＤＷＳロシア株式ファンド

運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント



2位 +10.95％ テーマレバレッジｅコマース２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +8.75％ 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース

運用会社:日興アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -7.09％ フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）

運用会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン



2位 -6.63％ 米国厳選成長株集中投資ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（新世紀アメリカ～Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ！～）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



3位 -6.43％ ニッセイ次世代医療ファンド

運用会社:ニッセイアセットマネジメント





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