　9月第3週の上昇ランキングトップは前週に続き「ＤＷＳロシア株式ファンド」となりました。前週と同様に保有株式の評価はゼロ評価を続けており、基準価額上昇はマーケット要因ではなく、基準価額算出上、何らかの特殊要因があったものと思われます。

　下落ランキングの上位3ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）」は990円、「米国厳選成長株集中投資ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（新世紀アメリカ～Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ！～）」は1000円、「ニッセイ次世代医療ファンド」は1000円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+30.82％　ＤＷＳロシア株式ファンド
運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント

2位　+10.95％　テーマレバレッジｅコマース２倍
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　+8.75％　資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
運用会社:日興アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-7.09％　フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）
運用会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン

2位　-6.63％　米国厳選成長株集中投資ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（新世紀アメリカ～Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ！～）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ

3位　-6.43％　ニッセイ次世代医療ファンド
運用会社:ニッセイアセットマネジメント


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