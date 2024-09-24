3»ù¤ÎÊì¡¦¾å¸ÍºÌ¤Î¶á±Æ¡ÖÇ¯¡¹¡¢¶¯¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡¡À¶Àî¤¢¤µ¤ß¤¬¡È¥Þ¥ÞÍ§¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¶Àî¤¢¤µ¤ß»á¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÆó¿Í¤È¿§¡¹¤Ê¤ª½Ë¤¤¤¬½Å¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¡õ¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤Î¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡Ê44¡Ë¤È¤Î¡Ö#¥Þ¥ÞÍ§¡×3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å¸ÍºÌ¡õÂçÅçÈþ¹¬¤È¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤ÎÀ¶Àî¤¢¤µ¤ß
¡¡À¶Àî»á¤È¾å¸Í¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¡Ê¾å¸Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï9·î14Æü¡Ë¡£ÂçÅç¤Ï¡¢MyM¤È¤·¤Æ5·î¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«3¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡ªÇ¯¡¹¡¢¶¯¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ²þ¤á¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÈþ¹¬¤Á¤ã¤ó¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤í¤¤¤í¤È½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âµ±¤Â³¤±¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å¸ÍºÌ¡õÂçÅçÈþ¹¬¤È¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤ÎÀ¶Àî¤¢¤µ¤ß
¡¡À¶Àî»á¤È¾å¸Í¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¡Ê¾å¸Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï9·î14Æü¡Ë¡£ÂçÅç¤Ï¡¢MyM¤È¤·¤Æ5·î¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«3¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡ªÇ¯¡¹¡¢¶¯¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ²þ¤á¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÈþ¹¬¤Á¤ã¤ó¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤í¤¤¤í¤È½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âµ±¤Â³¤±¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£