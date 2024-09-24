中部電力MIRAI TOWERで天空のお月見！名古屋の夜景に秋限定のデジタルアート[9/24～]
今年月6に開業70周年を迎えた『中部電力 MIRAI TOWER』の90m屋内展望台「スカイデッキ」で秋限定イベント『NAKED 天空のお月見 2024 中部電力 MIRAI TOWER』開催！
期間は9月24日(火)より11月24日(日)まで。
名古屋の夜景をデジタルアートの
紅葉やススキ畑が包み込む
幻想的な秋のお月見体験！
『中部電力 MIRAI TOWER』から望む名古屋の夜景に広がるプロジェクションマッピングで、デジタルお月見が楽しめる秋限定イベント。
屋内展望台「スカイデッキ」の窓一面に、プロジェクションマッピングで、お月見を表現します。
秋が訪れ、青々と生い茂った木々が段々と紅葉や黄金色のイチョウに変化していき、やがて窓一面にキラキラと輝くススキ畑と満月が出現。
最後は満月の優しい光が名古屋の夜景を包み込むプロジェクションマッピングショーをお届けします。
またプロジェクションマッピングだけでなく、コスモスなど秋の草花をデザインしたフラワーテーブルや、落ち着いたオリジナルアロマの香りで、屋内展望台が秋を満喫するアート空間に。
名古屋の夜景とともに、デジタルアートのお月見をゆったりと楽しんでみて！
【会場】
中部電力 MIRAI TOWER
90m屋内展望台「スカイデッキ」
【開催期間】
9/24(火)～11/24(日)
【開催時間】
-9/24(火)～10/6(日)-
平日・日曜18:00～21:00(最終入場20:40）
土曜18:00～21:40(最終入場21:20)
-10/7(月)～10/31(木)-
平日・日曜17:30～21:00(最終入場20:40)
土曜17:30～21:40(最終入場21:20)
-11/1(金)～11/24(日)-
平日・日曜17:00～21:00(最終入場20:40)
土曜17:00～21:40(最終入場21:20)
【チケット料金】
大人(高校生以上)1,800円
小人(小・中学生)800円
小学生未満 無料
【チケット販売場所】
中部電力 MIRAI TOWER
1階チケットカウンター
NAKED, INC.とは？
1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。
“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。
アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出しています。
2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。
代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。
■NAKED, INC.
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⇒NAKEDINC.official
■Official Twitter
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■YouTube
⇒NAKEDINC
イベント名：NAKED 天空のお月見2024 中部電力 MIRAI TOWER
開催場所：中部電力 MIRAI TOWER
開催期間：9/24(火)～11/24(日)
開催時間：平日・日曜18:00～21:00ほか時期・曜日により異なる
料金：大人(高校生以上)1,800円ほか
公式サイト：https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/nakedinc/