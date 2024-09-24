¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤é¶¦±é¡¡¡ØÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¡È¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î½¹¤µ¡É
¡¡²»³Ú±Ç²è¡Ø¥Õ¥íー¥é¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉU2¤Î¥Ü¥Î¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¥¤¥ô¡¦¥Ò¥åー¥½¥ó¡£Èà½÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥êー¥ô¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥Ðー¡¢¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥¢¥¸¥ãー¥Ë¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥º¡ØÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ðー¥É¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ù¤Ï¿·¤¿¤Ë²¿¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ
¡¡ÆüËÜ¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¡×ÏÈ¤Ç¤Ï¡¢Î¹¾ð¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¸¶ºî¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ä¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¥·¥êー¥º¡¢NetflixÇÛ¿®¤Î±Ç²è¡Ø¥Þー¥Àー¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤È»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ²ò¤¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¸þ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥·¥êー¥º¡ØÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢¤½¤³¤ËNetflix¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Ðー¥É¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥¹¥µ¥ó¥Í¡¦¥Ó¥¢´ÆÆÄ¤¬·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉ¬¾¡¤Î¹½¤¨¡×¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¥·¥êー¥º¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÈÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ºîÊ¸³Ø¡ØÇò·ß¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åì³¤´ß¤Î¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥ÈÅç¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÊá·ß»º¶È¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÃÏ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤äÃøÌ¾¿Í¤¬Ëè¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ËÂçÀªË¬¤ì¤ëÂÚºßÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖÅì¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢½ÉÇñÎÁ¤âÃø¤·¤¯¹âÆ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢Í¥²í¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥ÈÅç¤òÂêºà¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¾®Àâ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¡¢¥¨¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¥Àー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢ËèÇ¯½é²Æ¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²Æ¤Î½÷²¦¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Î¾®Àâ¤¬¡¢²Æ¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤Ë¥Óー¥Á¤ÇÆÉ¤à¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤òÈà½÷¼«¿È¤¬¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢ºîÃæ¤Ë¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥ÈÅç¤ÎÌ¾½ê¤Ê¤É¤¬¾®Àâ¤ËÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅç¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÅç¤Ë´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´î¤Ð¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò²á¤´¤»¤Ð¡¢Î×¾ì´¶¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Åç¤ÎÉ÷Êª¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¼Ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¥¨¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¥Àー¥Ö¥é¥ó¥É¼«¿È¤¬Åç¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¡ØÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥ÈÅç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ìºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬±é¤¸¤ëÍµÊ¡¤Êºî²È¥°¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¥Àー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Åç¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ×¥¿¥°¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー¡Ê¥êー¥ô¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥Ðー¡Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥ÈÅç¤Ç5ÂåÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ¿ô¤ÎÌ¾²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¤¤ÅÚÃÏ¤È¥Óー¥Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿Å¡Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍµÊ¡¤Ê²È¤ÎÂ©»Ò¥Ù¥ó¥¸ー¡Ê¥Ó¥êー¡¦¥Ï¥¦¥ë¡Ë¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤¿¤á¡¢Åç¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥¢¡Ê¥¤¥ô¡¦¥Ò¥åー¥½¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤«¤é¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー²È¤Î¿Í¡¹¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆëÀ÷¤á¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤ËµÁÊì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¥°¥ê¥¢¤È¤Ï¸À¤¤Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¸±°¤ÊÃç¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡½ý¿´¤Î¥¢¥á¥ê¥¢¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê¥áー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥Òー¡Ë¤À¡£¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢ºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ¹¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥¢¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー²È¤Î°Ç¤ÎÉôÊ¬¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Óー¥Á¤Î¸«¤¨¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î½¹¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥È¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー²È¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñµ®Â²¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÉÏº¤ÁØ¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¸«²¼¤¹¤Ê¤É¤ÎÂºÂç¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎã¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁÜºº¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤ÎÌ¾¤ò»È¤Ã¤Æ°Ò°µ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤é¤¹¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤Î»ÈÍÑ¿Í¤äÃÏ¸µ·Ù»¡¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥È¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÍ¥±Û´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢·ù¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤À¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¸½ÃÏºî²È¤Î¸¶ºî¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥êー¥º¤À¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿³¬µé¹½Â¤¤¬¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÅç¤Ë¤â¿§Ç»¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥¢¥á¥ê¥¢¤ä¥°¥ê¥¢¤¬¡¢·ÐºÑÎÏ¤È¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¼«Î©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òÆÈÎÏ¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤òÀ¸¤¤ë¡¿À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー²È¤Î¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤â¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ê¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢°ì¸«´°àú¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿·º§É×ÉØ¤ä¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ÍµÊ¡¤ÊÉ×ÉØ¤¿¤Á¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÊø²õÀ£Á°¤ÎÆâ¾ð¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÆ°×¤¯Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÆù¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢Áê¼ê¤òËÜµ¤¤Ç°¦¤¹¤ëÎø°¦·à¤â¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£¥Ê¥ó¥¿¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÎø°¦¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ì»þ¤Î¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÈÀ¸³è¡É¤â¤Þ¤¿É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁè¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¡¹¤È¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¤Ä¤Î¿¿Íý¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë