¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Û¡Ö7.1.0.1¡×¤¬¡Ö0.0.0.9¡×¤ËµÞ¹ß²¼¤Ç¡È¾Ã¤·¡É¡¡·Ð¸³ÃÍ¤È¿Íµ¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌ¯Ì£¤Ê¤·
º£½µ¤Ï¡¢½©¤ÎGI¥·¥êー¥º³«ËëÀï¡¢Âè58²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS ¡ÊGI¡¢¼Ç1200m¡Ë¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤ä¡¢¹â¾¾µÜµÇ°ÇÆ¼Ô¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿GI¥Ûー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤òÀ©¤·¤¿¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¢ºò½©¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹â³Û¾Þ¶â¥ìー¥¹¡¢¥¶¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥ª¥ª¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥¤¤ä¡¢¹á¹Á¤«¤é¤Î»ÉµÒ¥Ó¥¯¥¿ー¥¶¥¦¥£¥Êー¤Ë¥à¥²¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¡¢·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤
¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀïÀþ¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¡£4·î¤Î½ÕÍëS¤Ç¥ªー¥×¥ó½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤µ¤é¤ËÁÇ¼Á¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢È¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈS¡¢¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤È½Å¾Þ¤òÏ¢ÇË¤·¡¢¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¼Ç1200m¤Ç¤Ï6¾¡2Ãå1²ó¤È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈÏ¢ÂÐ¤ÇÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡Ú7.1.0.1¡Û¡£Ä¶¿·À±¤¬½é¤ÎGIÄ©Àï¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2006Ç¯¤Ë¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Æ±Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ø½ÐÁö¤·¤¿¤Î¤Ï±ä¤Ù17Æ¬¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡Ú1.2.2.12¡Û¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÇÏ¤¬¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥¿¥ïー¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£5Æ¬¤¬ÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÍí¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¹¥À®ÀÓ¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î5Æ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Î½ÅÍ×¤ÊÁ°¾¥Àï¡¦¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ø½ÐÁö¤·¡¢ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÉÔ½ÐÁö¤Ç¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú0.0.0.9¡Û¤È¡¢°ìÅÙ¤â3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¾¿ô¶á¤¤4Æ¬¤¬2·åÃå½ç¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥êー¥ºÍ£°ì¤ÎGII¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Ç¹¥Áö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤ÎÉã¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤Ï¡¢2012¡¢13Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ã»µ÷Î¥ÀïÀþ¤Ç±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»º¶ð¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ï¡Ú2.0.2.9¡Û¤È2Æ¬¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¤Ï¡Ú0.1.1.10¡Û¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¡¤ÁÇÏ¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ³°GI2¾¡¤Î¥À¥Î¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤â¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæµþ¤ÈÃæ»³¤Î¼Ç1200m¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Á°¼Ô¤Ï¾¡Î¨14.4¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨22.2¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨30.5¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¾¡Î¨10.7¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨18.6¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨26.6¡ó¤È¡¢Ãæµþ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃæ»³¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¬¤¬°¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¡¢¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢Á°Áö¤Ç¼ê¹Ë¤ò°®¤Ã¤¿D.¥ìー¥óµ³¼ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æµ³¾è¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¡¢Ãæ»³¤â2Àï2¾¡¤ÈÉñÂæÅ¬À¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤ä¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿GIÇÏ¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²á¾ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤ò»È¤ï¤º¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ë·Ð¸³ÃÍ¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¾Ã¤·¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÀîË¡ü¤¤¤·¤«¤ï¤æ¤¿¤«
20Âå¤«¤é¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡£¡Ö¥æ¥¿¥«¿Íµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë²á¾ê¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÇÏ·ô½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÍè¡¢¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Î¨¤Ï3³ä¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»Ä¤ê7³ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×ÍýÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£