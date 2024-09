“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

場内のレストランでもハロウィーンらしいメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにある洋食店「とっとっと」で提供されている「ハロウィーンナポリタン」を紹介していきます。

ハウステンボス/とっとっと「ハロウィーンフェスティバル2024」ハロウィーンナポリタン

価格:1,900円

提供期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「とっとっと」

「とっとっと」は、長崎生まれのトルコライスやチーズたっぷりの焼きカレー、ハッシュドビーフのドリアなど、どこか懐かしい味わいのメニューが並ぶ洋食店。

「ハロウィーンフェスティバル2024」の期間限定で「ハロウィーンナポリタン」が提供されています。

美味しそうな匂いつられて集まったかわいいおばけたちをイメージ。

洋食屋さんならではのミニサイズのハンバーグのようなジューシーな味わい。

長崎県産のエリンギとしめじを使用した食べ応えのあるナポリタン。

ケチャップとバターの甘さを感じるおいしさです。

ナポリタンの下には薄い卵焼きが全体にしかれています。

かわいいおばけのミートボールがいっぱい!

ハウステンボス/アートガーデンカフェ「ハロウィーンフェスティバル2024」ハロウィーンナポリタンの紹介でした。

おばけミッフィーとのグリーティングやパレードも!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」 おばけミッフィーとのグリーティングやパレードも!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」 続きを見る

“闇の使者”のダンスの狂宴!ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン2024」 “闇の使者”のダンスの狂宴!ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン2024」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】かわいいおばけがいっぱい!ハウステンボス/とっとっと「ハロウィーンフェスティバル2024」ハロウィーンナポリタン appeared first on Dtimes.