¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡¢¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹¤«¤é¤È¤ì¤ë²«¶â¿§¤¤¤¯¤é¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é¡×½éÅÐ¾ì¡¢Æ±Æü³«»Ï¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î½©¤Î¤È¤í¿Ô¤¯¤·º×¤ê¡Ù¤â¡¢10·î9Æü¤Þ¤Ç
¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï9·î26Æü¡¢²«¶â¿§¤Î¤¤¤¯¤é¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤«¤é¡Ö¤ß¤Ê¤ßËîÂç¤È¤í¡×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î½©¤Î¤È¤í¿Ô¤¯¤·º×¤ê¡Ù¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×Á´Å¹(°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î9Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î²´éÚ¤È½©¤Î»Ý¤Í¤¿º×¤ê Âè2ÃÆ¡×³«ºÅ¡¢110±ß¡ÖËÌ³¤Æ»»º ½©ºú¡×¡Ö¤¿¤¤¤é³¡×¤Ê¤ÉÈ¯Çä¡Ò²«¶â¿§¤Î¤¤¤¯¤é¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ó
¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é¡×¤Ï¡¢µÜºêÂç³ØÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎSmolt¤¬À¸»º¤¹¤ëºùËð(¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹)¤«¤é¤È¤ì¤ë²«¶â¿§¤Î¤¤¤¯¤é¡£ºùËð¤È¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤Ã¸¿å¤Î²ÏÀî¤Ë½»¤à»³½÷(¤ä¤Þ¤á)¤¬³¤¤Ë¹ß¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¸Æ¾Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤Îºú¤ÎÃç´Ö¡£
Smolt¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é¡×
ºùËð¤Ï¼«Á³³¦¤Ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸¸¤Îµû¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Smolt¤ÏÆÈ¼«¤ÎÍÜ¿£¹©Äø¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯ºùËð¤Î¤¤¤¯¤é¤ò¡¢¿·Á¯¤Ê¤Þ¤ÞÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é·³´Ï¡×(1´ÓÀÇ¹þ209±ß)¤È¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÊñ¤ß¿©¤ÙÈæ¤Ù(¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤éŽ¥¤¤¤¯¤é)¡×(2´ÓÀÇ¹þ319±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤é·³´Ï¡×
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¤¤¤¯¤éÊñ¤ß¿©¤ÙÈæ¤Ù(¤Ä¤¤ß¤¤¤¯¤éŽ¥¤¤¤¯¤é)¡×
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥¹¥·¥í¡¼¡ÖÂçÀÚ¤êÃæ¤È¤í¡×¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ò9·î18Æü¤«¤éÁ´Å¹100±ß¡¢¡ÖÂçÂçÂçÂç´¶¼Õ¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤íº×¡×³«ºÅ¡Ò¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î½©¤Î¤È¤í¿Ô¤¯¤·º×¤ê¡Ù°ìÉô¾¦ÉÊ¾ÜºÙ(²Á³ÊÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡Ó
Æ±Æü¤Î9·î26Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î½©¤Î¤È¤í¿Ô¤¯¤·º×¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤ßËîÂç¤È¤í¡×¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡Ö¤È¤í¤¤¤ï¤·¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î½©¤Î¤È¤í¿Ô¤¯¤·º×¤ê¡Ù2024
¢¡Å¹ÆâÀÚÉÕ ¤ß¤Ê¤ßËîÂç¤È¤í(1´Ó165±ß)
Å¹ÊÞ¤Ç°ìËç°ìËçÀÚ¤êÉÕ¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂç¤È¤í¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»é¤Î»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£Å¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡ÖÅ¹ÆâÀÚÉÕ ¤ß¤Ê¤ßËîÂç¤È¤í¡×
¢¡Å¹ÆâÀÚÉÕ Ä¾²ÐßÕ¤ê ¤ß¤Ê¤ßËîÂç¤È¤í±ößÕ¤ê(1´Ó198±ß)
Å¹ÊÞ¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤·¡¢ßÕ¤Ã¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂç¤È¤í¡£ßÕ¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢»Ý¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¡È¸ýÅö¤¿¤ê³ê¤é¤«¡É¤Ê¾¦ÉÊ¡£Å¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡ÖÅ¹ÆâÀÚÉÕ Ä¾²ÐßÕ¤ê ¤ß¤Ê¤ßËîÂç¤È¤í±ößÕ¤ê¡×
¢¡ÆÃÀ¹¤ß¤Ê¤ßËî¤È¤í¤Ö¤Ä·³´Ï(2´Ó374±ß)
»é¤Î¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ç»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ß¤Ê¤ßËî¤Î¤È¤í¤Ö¤Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·³´Ï¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡ÖÆÃÀ¹¤ß¤Ê¤ßËî¤È¤í¤Ö¤Ä·³´Ï¡×
¢¡¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¹ï¤ßÊñ¤ß(1´Ó110±ß)
¹ï¤ó¤À¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·³´Ï¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¹ï¤ßÊñ¤ß¡×
¢¡¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¹ï¤ß ¤¤¤¯¤é¤Î¤»ÂçÍÕÊñ¤ß(1´Ó110±ß)
¹ï¤ó¤À¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¤¤¤¯¤é¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÍÕ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·³´Ï¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¹ï¤ß ¤¤¤¯¤é¤Î¤»ÂçÍÕÊñ¤ß¡×
¢¡¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó»°Ëæ(3´Ó297±ß)
¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó±ößÕ¤ê¡×¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¹ï¤ß¤Î¤»¡×³Æ1´Ó¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ì»®¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó»°Ëæ¡×
¢¡»°Î¦»º¤È¤í¤¤¤ï¤· ¿©¤ÙÈæ¤Ù(2´Ó330±ß)
»°Î¦ÃÏÊý¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¡¢»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤¤¤ï¤·¤ò»ÈÍÑ¡£À¸¥Í¥¿¤Ë¤Í¤®À¸Õª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢ßÕ¤Ã¤Æ±ö¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¿©¤ÙÊý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö»°Î¦»º¤È¤í¤¤¤ï¤· ¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×
¢¡»°Î¦»º¤È¤í¤¤¤ï¤· ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Í¤®±ö¤´¤ÞÌý(2´Ó330±ß)
»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¤È¤í¤¤¤ï¤·¤Ë¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎÀÄ¤Í¤®¤È¡¢¤´¤ÞÌý¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö»°Î¦»º¤È¤í¤¤¤ï¤· ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Í¤®±ö¤´¤ÞÌý¡×
¢£¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î½©¤Î¤È¤í¿Ô¤¯¤·º×¤ê¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È