BLACKPINK、2025年に完全体でカムバック！ワールドツアーも予告でファンの期待高まる

BLACKPINKが完全体で帰ってくる。

所属事務所のYGエンターテインメントはBLACKPINKの完全体カムバック、ワールドツアーなどの計画を明らかにした。

9月24日、YGによるとBLACKPINKの『How You Like That』振り付け動画は同日2時頃、再生回数17億回を越えたという。2020年7月6日に公開されてから約4年2カ月でのことで、振り付け映像としてはK-POP最高記録だ。

(写真=YGエンターテインメント)BLACKPINK

YGはこのようなニュースを伝えるとともに、「BLACKPINKは2025年に完全体カムバックをはじめ、ワールドツアーでファンのもとを訪ねる計画」と付け加えた。

BLACKPINKは名実ともに“YouTubeクイーン”として君臨し、K-POPガールズグループの歴史に大きな足跡を残している。

グループの公式YouTubeチャンネルには再生回数17億回以上の映像が計4本存在する。振り付け動画の爆発的な再生回数は、BLACKPINKのパフォーマンスに向けたグローバルファンの熱い関心を表している。

『How You Like That』ミュージックビデオ本編の再生回数も最近13億回を突破しており、根強い人気を誇っているだけに、今後の上昇も期待される。

『How You Like That』はどんな状況にも屈せず、高く飛翔しようというメッセージが含まれた楽曲で、「2020 MTVビデオミュージックアワード」で「Song of The Summer」を受賞しただけでなく、同年の「Global Top Summer Song」でもトップに立った。

音源の成績も見逃せない。同曲は当時、韓国チャートで“オールキル”(主要チャート全てで1位)はもちろん、Spotifyの「グローバルトップ50」で2位、英オフィシャルシングル「トップ100」で20位、ビルボード「ホット100」で33位と、注目に値する成果を残している。

なお、これまで計47本の億越え映像を排出しているBLACKPINKは、ユーチューブ内で相変わらずの影響力を発揮している。公式YouTubeチャンネルの登録者数は全世界の男女アーティスト合わせて最多の9480万人以上となっており、コンテンツ累計再生回数は367億回を突破している。