レゴジャパンは、新製品「レゴ ボタニカル ポインセチア」と「レゴ ボタニカル クリスマスリース」を10月1日に発売する。価格は「ポインセチア」が7,580円、「クリスマスリース」が14,980円。

没入型の組み立て体験が楽しめる「大人レゴ」シリーズより、ホリデーシーズン・クリスマスに向けた商品が登場。今回発売される2製品は、1年に1度の特別な季節に向けて、クリスマスムードと気分を盛り上げてくれるアイテムとなっている。プレゼントとしてはもちろん、自宅に季節の彩りを添えるホームデコレーションアイテムとしても楽しむことがきる。

ホリデーシーズンを彩るクリスマス新製品

レゴ ボタニカル ポインセチア

10月1日 発売予定

価格:7,580円

ピース数:608個

「レゴ ボタニカル ポインセチア」は、赤く染まった花のつぼみ中心部分に黄色の花序が鎮座し、緑の葉とのコントラストが美しい代表的なポインセチア“イタリアンレッドグランデ”を再現したレゴセット。ホリデーシーズンならではの植物を608ピースのレゴブロックで作り上げることができる。

【製品概要】

製品名:レゴ ボタニカル ポインセチア

製品番号:10370

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):約21x22x17cm(高さ×幅×奥行)

ピース数:608個

レゴ ボタニカル クリスマスリース

10月1日 発売予定

価格:14,980円

ピース数:1,194個

「レゴ ボタニカル クリスマスリース」は、緑豊かなもみの木のベースに、赤・青・白のベリー、オレンジの輪切り、シナモン、松ぼっくりをあしらったリースを再現できるレゴセット。付属の4つの壁掛けループを使用するとガーランドに組み替えることもできる。

【製品概要】

製品名:レゴ ボタニカル クリスマスリース

製品番号:10340

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):約7x37x37cm(高さ×長さ×幅)

ピース数:1,194個

販売店舗

□レゴ公式オンラインストア

□全国のレゴストア

□レゴ認定販売店ベネリック レゴストア 楽天市場店

・レゴランド・ジャパン・リゾート

・レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

※取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

クリスマス関連製品

レゴ アイコン サンタクロースの郵便局

10月1日 発売予定

本商品は、サンタクロースの郵便局をテーマとしたレゴセット。屋根に雪が白く降り積もったサンタの郵便局の中をのぞくと、暖炉が燃えるサンタの書斎、郵便仕分けエリア、コーヒーメーカーのある玄関、郵便シュートがある2階の事務室が見える。サンタやエルフのミニフィギュア付きでホリデーならではの夢と魔法、遊び心が詰まったセットとなっている。

レゴ クリスマス テーブルデコレーション

発売中

本商品は、ホームパーティーやディナーのテーブルをいっそう華やかにしてくれるアイテム。赤い実と緑の葉、金色の星に囲まれた赤いキャンドルがクリスマス気分を演出してくれる。

レゴ(R)クリスマスツリー

発売中

本商品は、存在感たっぷりのクリスマスツリーが完成するレゴセット。オーナメントやキャンドルで華やかに飾りつけたツリーを温かみある色合いのマットの上にセッティングし、ツリーの一番上に黄色い星を飾れば完成となる。2in1モデルで、大きいツリーを1本、または小さいツリーを2本につくり変えることが可能。

