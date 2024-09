今季メジャーに挑戦し、1年目から15勝を手にする活躍で存在感をみせつけるカブスの今永昇太投手。「MLBネットワーク」が23日に今永投手の今季の振り返りを語ったインタビューをあげました。

今年1月に入団会見を行った今永投手。カブスの応援ソングの一節を引用し「Hey Chicago! What do you say? The Cubs are gonna win today」と第一声で英語を披露し、カブスファンのハートをつかみました。「(記者会見直前に)1時間くらい英語発音する練習してた」と笑顔で語る今永投手。

そしてメジャー初登板から勝利投手となり、現在では15勝3敗とナ・リーグの新人の中で最多勝利数を飾っています。

「徐々に相手バッターに研究されてきた。メジャーリーグのバッターの手強さも感じているのでより一層努力しないとと思ってます」と分析しました。

今永投手は22日の試合後、仮装して遠征先へと向かうメジャーの新人の“洗礼”としてディズニーのトイ・ストーリーに出てくる犬のおもちゃスリンキーの格好を通訳のエドウィン・スタンベリーさんと共に披露。2人が仲良く足並みをそろえて動く様子を自身のInstagramに投稿していました。「こういうのがあるんだろうなとわかっていたが最後の遠征とは知らなかった。試合後にロッカールームに置かれててビックリした」と話し、インタビュアーから「最高だったよ」といわれ「ありがとう」と得意げな顔を見せました。