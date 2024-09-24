【トルコ】
設備稼働率（9月）16:00
予想　N/A　前回　75.4%

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（9月）17:00
予想　N/A　前回　86.6

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（9月）21:00
予想　6.5%　前回　6.75%

【米国】
FHFA住宅価格指数（7月）22:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想　N/A　前回　6.47%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想　103.9　前回　103.3

リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00
予想　N/A　前回　-19.0

※予定は変更されることがあります。