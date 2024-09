ONE PACT、2ndミニアルバム「[fallIn′]」トラックリストを公開…タイトル曲は「DESERVED」

ONE PACTがニューミニアルバム「[fallIn']」のトラックリストを公開し、タイトル曲を発表した。23日、ONE PACTの所属事務所ARMADA ENTは公式SNSを通じて、2ndミニアルバム「[fallIn']」のトラックリストを公開した。トラックリストによると、今回のミニアルバムにはタイトル曲「DESERVED」をはじめ、「At the last moment」「I still do」「歩いていれば」「来世」「My Dear」まで、ONE PACTのアイデンティティが盛り込まれた全6曲が収録され、別れというテーマを通じて経験する多彩な感情を盛り込む予定だ。

特に、メンバーのTAGがプロデュースだけでなく、全曲の作詞・作曲に参加し、出来の良いアルバムを完成させた。また、メンバー全員がアルバム制作の全般に直接参加し、彼らの芸術的な成長への期待を高めた。さらに、10月7日に公開される先行公開曲のミュージックビデオは、メンバーのユン・ジョンウが監督を務め、視覚的にもアルバムの感性を繊細に表現し、より一層完成度を高めた。ONE PACTが4ヶ月ぶりに発売するニューミニアルバム「[fallIn']」は、これまで「Moment」と「PARADOXX」で見せた感性に続き、ONE PACTのより一層成熟した音楽の物語を通じて、新たな飛躍を見せてくれる。今後、コンセプトフォト、ハイライトメドレー、ミュージックビデオ予告映像など、多彩なプロモーションコンテンツが公開されるだけに、ニューミニアルバムを引っ提げてカムバックする彼らに期待が高まっている。2ndミニアルバム「[fallIn']」は、10月18日の午後6時に発売される。