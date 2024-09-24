明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，大光<3160>，ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：ＲＯＸＸ<241A>
※福証Ｑボード上場：リプライオリティ<242A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，大光<3160>，ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：ＲＯＸＸ<241A>
※福証Ｑボード上場：リプライオリティ<242A>
出所：MINKABU PRESS