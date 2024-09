アロフト東京銀座のバーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』第3弾がスタート。

夜風に包まれながら、ルーフトップバーで生LIVEの音楽ととも楽しむバーベキューと共に、東銀座の夜景が融合するひとときを過ごせます☆

アロフト東京銀座 バーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』第3弾

開催期間:2024年9月21日(土)〜10月24日(木)

営業時間:平日18:00〜22:00、土日祝12:00〜22:00 ※悪天候時はレストランにて料理提供

ポップアッププロモーション:2024年9月21日(土)〜2024年10月24日(木)佐多宗二商店

場所:アロフト東京銀座 屋上 Roof Dogs(東京都中央区銀座6-14-3)

問い合わせ:03-6278-8113(当日予約は電話にて問い合わせください)

次世代型ライフスタイルホテル、アロフト東京銀座が、バーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』の第3弾を開催中。

アウトドア・ライフスタイルブランド「Nordisk(ノルディスク)」と米国グリルブランド「 Weber(ウェーバー)」とコラボレーションしたバーベキューを生ライブと共に楽しめます!

バーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』第3弾 内容

料金:

スタンダードBBQプラン(食事のみ)1名 6,600円(税込)BBQスタンダードフリーフロープラン 1名 9,900円(税込)BBQメニューにプラスして、生ビールやオリジナルカクテルを含む120分のスタンダードフリーフロープラン付きBBQプレミアムフリーフロープラン 1名 18,000円(税込)BBQメニューにプラスして、シャンパン&120分のスタンダードフリーフロープラン付きノンアルコールフリーフロープラン 1名 7,900円(税込)BBQメニューにプラスして、オリジナルモクテルを含む、ノンアルコールセレクション120分のフリーフロー付き

バーベキューメニュー内容:

・ポップコーン

・枝豆

・旬の焼き野菜(安納芋 エリンギ 茄子 )

・アヒージョ

・殻付きホタテバター醬油

・サーモンのレモンハーブマリネ

・さつま揚げ生姜醤油

・骨付きフランク

・エノキの肉巻きとワケギの肉巻き

・チキン照り焼きブロシェット

・厚切り牛ロース

・アロフト流DIYバーガー

・本日の手作りデザート

※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

スタンダードフリーフロープラン内容:

・アロフトオリジナル「AKAYANE」カクテル&モクテル

・アロフトオリジナル「AKAYANE」トニック

・アロフトオリジナル「AKAYANE」サワー

・生ビール

・アロフトオリジナル自家製ジンジャエール

・アップルジュース

・レッドブル

・烏龍茶

『Grilln’ & Chilln’』第3弾では、フリーフローメニューに佐多宗二商店のクラフトスピリッツ「AKAYANE」を使用。

Roof Dogsの至るところに「AKAYANE」をテーマにしたスタイリッシュなラッピングを施し、「Nordisk」のテントやターフとともに特別な空間を演出します!

バーベキューメニューは、秋の豊かな食材と九州の味覚が融合。

九州に拠点を置く佐多宗二商店にちなみ、焼き野菜には甘みが特徴の安納芋、アヒージョにはピリッとした明太子を使用しています。

さらに、九州発祥とされる「肉巻き」もメニューに登場。

ジューシーな肉で包まれた旬の野菜が「 Weber®」の本格グリルで香ばしく焼き上げられ、食べるたびに豊かな風味を広げます☆

締めには、自分好みにカスタマイズできるアロフト流のDIYバーガーを用意。

自ら手を加える楽しさが加わり、食事の満足感も倍増します。

フリーフローメニューには、佐多宗二商店の「AKAYANE」を使用した3種類の特別カクテルを用意。

グリルの香ばしい風味に寄り添うスモーキーで洗練された香りが特徴のカクテルは、バーベキューのひとときを一層引き立て、忘れられない味わいと特別な時間を演出します!

また、第3弾のバーベキューガーデンでは生LIVEを開催。

DJやギターの弾き語りなど、ジャンルを問わず多彩なアーティストが登場し、Roof Dogsを音楽で彩ります。

アーティストとの新たな出会いも、バーベキューガーデンの楽しみの一つ。

最新のLIVE情報は随時、ホテル公式Instagramにて発信予定です☆

佐多宗二商店のクラフトスピリッツを使った特別カクテルに、九州の食材を使ったメニューとアーティストの生LIVEも楽しめるバーベキューガーデン。

アロフト東京銀座のバーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』第3弾は、2024年10月24日まで開催中です!

