BSJapanextでは、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 シーズン」の開幕に合わせ、Bリーグ中継と応援生番組をスタートする。山下健二郎Bリーグ中継は、2024-25シーズン中、約60試合を予定。第1節は10月3日のBリーグ先出し開幕戦「群馬クレインサンダーズvs広島ドラゴンフライズ」から4日間連続で中継し、毎回、注目のカードを放送する。放送中は、視聴者・ファンから公式アプリ「つながるジャパネット」で応援コメントを募集し、テレビ画面にリアルタイムで表示予定となっている。

また、10月1日から、MCに山下健二郎(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)を迎えて、新番組『Bリーグ全力応援! バスケ魂 presented by バスケットLIVE』(毎週火曜22:00〜)がスタート。注目の試合を分かりやすく振り返るハイライトや、選手やチームの裏側を深堀りする特別企画を放送する。視聴者の声をアプリでリアルタイムにつなぎながら、バスケ界全体を応援していく。初回放送はプレシーズンゲームを振り返りながら、2024-25シーズンの見どころ、さらには各チームを代表する選手陣による意気込みを届ける。そして、大物選手が番組アンバサダーに就任し、独占インタビューを放送予定だ。○■山下健二郎 コメントこの度、新番組「BSJapanext『Bリーグ全力応援!バスケ魂 presented by バスケットLIVE』」のメインMCを務めさせていただきます、三代目 J SOUL BROTHERS パフォーマーの山下健二郎です。昨年、沖縄で開催されたバスケW杯、昨シーズンの「B.LEAGUE FINAL」、そして今年のパリ五輪での日本代表の活躍を現地で観戦したこともあり、日本のバスケ、そして「B.LEAGUE」が急速に成長し、ますます注目を集めていると強く感じています。素晴らしい選手たちが繰り広げる熱い戦いには私自身も毎回大きな感動を覚えています。この番組では、子どもから大人まで、幅広い世代の方々にBリーグの魅力を存分にお届けし、バスケットボールの楽しさや迫力をもっと多くの方に感じていただけるよう全力で取り組んでまいります。視聴者の皆さん、そして全国のバスケットボールファンの皆さんと共に、テレビの枠を超えてリアルタイムで一緒に番組を楽しみ、盛り上げられることを目指しています。微力かつ知識不足な部分は多くございますが、熱い思いも持って少しでも日本のバスケットボール界の盛り上げに貢献できるように頑張ります。ぜひお楽しみに!○■放送予定(第1節)・2024年10月3日(木)19:00〜22:00 ※Bリーグ先出し開幕戦「群馬クレインサンダーズvs広島ドラゴンフライズ」(オープンハウスアリーナ太田 19:05開始)・2024年10月4日(金)19:00〜22:00 ※長崎・SR渋谷開幕戦「長崎ヴェルカvsサンロッカーズ渋谷」(ハピネスアリーナ 19:05開始)・2024年10月5日(土)18:00〜21:00 ※ディレイ放送「千葉ジェッツvs宇都宮ブレックス」(LaLa arena TOKYO-BAY 14:05開始)・2024年10月6日(日)15:30〜18:30「ファイティングイーグルス名古屋vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」(名古屋市稲永スポーツセンター 15:35開始)