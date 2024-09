突然の解散でファンを悲しませたK-POPガールズグループGFRIEND、4年ぶりの再集結が決定！

解散したガールズグループGFRIEND(ジーフレンド)が4年ぶりに再集結することがわかった。

【写真】「愛してるよ」GFRIEND、突然の“再会SHOT”

9月24日、GFRIENDの所属事務所SOURCE MUSICは公式立場を発表し、「来年1月、GFRIENDがデビュー10周年を記念するプロジェクトでファンのもとに訪れる予定」と明らかにした。

続けて「BUDDY(GFRIENDファン)の皆さんに大切な思い出をプレゼントしたいというメンバーたちの願いが集まり、今回のプロジェクトが実現した。多くの期待と応援をお願いする」と付け加えた。

2015年1月に1stミニアルバム『Season of Glass』でデビューした6人組のGFRIENDは、「パワー清純」のコンセプトと『今日から私たちは』『Rough』『Glass Bead』『Time for the moon night』などのヒット曲で愛された。2018年10月にはシングル『Memoria / 夜(Time for the moon night)』で日本デビューも果たしている。

(写真提供=OSEN)GFRIEND

しかし2021年5月に突然、解散を発表して衝撃を与えた。

所属事務所SOURCE MUSICとの契約を終えたメンバーたちは、それぞれの道を進んだ。

ソウォンはIOKカンパニーに移籍し、本名の「キム・ソジョン」で女優に。イェリンはSUBLIMEに移籍して女優デビューを知らせ、現在はBillエンターテインメントに所属している。ユジュはKONNECTエンターテインメントと契約し、現在はMZMCに所属してアーティスト兼作詞家となっている。

ウナ、シンビ、オムジはBIG PLANET MADEエンターテインメントと契約し、3人組ガールズグループ「VIVIZ」として再出発した。

そんなGFRIENDが来年、デビュー10周年を記念して再集結すると知らせ、多くのファンの関心が集中している。