サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が、国連が開催している「未来サミット #YouthLead アクション・デー」のオープニングセグメントに、各国著名人とともにビデオレターを公開!

若者をはじめとする全世代へ、みんななかよく未来のために行動する大切さを伝えています☆

サンリオ「未来サミット #YouthLead(ユースリード)アクション・デー」オープニングセグメント「ハローキティ」ビデオメッセージ

配信場所:国連ユース・オフィスSNS・HELLO KITTY CHANNEL(ハローキティチャンネル)

カラフルな衣装を身にまとい登場しています。

「#YouthLead アクション・デー」はサミットに先立ち、「国連ユース・オフィス(UN Youth Office)」が若者やパートナーとともに主催。

若者に向けて、政治や経済をはじめとする社会参画を後押しするイベントです。

ハローキティのメッセージ

ビデオメッセージで登場した「ハローキティ」は、みんなの声がこの世界を動かせる力を持っていること、生まれた場所も性別も年齢も異なるわたしたちが違いを理解しあって真剣に話し合っていくことで、ステキな未来を作っていけるということを伝えています。

さらに、小さなアイデアを発信していくことで、持続可能な開発目標(SDGs)の達成にもきっとつながっていくこと、みんななかよく未来のために行動することで、笑顔でいっぱいの世界を作ることができると信じていることを会場に参加した人たちへ語りかけました。

各国の著名人らとともに思いやりをもってアクションする大切さをアピール。

「ハローキティ」が英語でビデオメッセージを公開した、国連主催「未来サミット #YouthLead(ユースリード)アクション・デー」オープニングセグメントの紹介でした☆

