TBSテレビ「クレイジージャーニー」 放送記念！Journey×Journey「弱激辛ブータンフェア」

Journey×Journeyの代表/店主・山本 真太郎のブータン旅に同行した番組、TBSテレビ『クレイジージャーニー』が2024年9月23日に放送されました。

この放送を記念して、番組のテーマとなったブータン料理を再現・アレンジした“弱激辛ブータンフェア”を期間限定で9月24日から開始。

また自店オリジナル開発の辛味調味料「エゼ」(正式名称:世界一周した弱激辛ジャム)の割引セールもを実施。

Journey×Journey「弱激辛ブータンフェア」

◆ブータンは唐辛子大国

北は中国、東西南はインドと国境に隣接する人口80万人の国です。

文化や風習はチベット仏教を礎とし、国土のほとんどは標高の高い山岳地帯。

今でこそ農業開発が進んでいますが、古くからブータン料理の主役は唐辛子でした。

野菜として扱われる唐辛子をふんだんに使うのがブータン料理の最大の特徴です。

多国籍料理店として「世界の弱激辛料理」も一つのテーマにしている自分にとっては、どうしても訪れてみたい国の一つでした(「弱激辛」というのは「激辛の一つ手前」という意味の造語です)。

自然と神秘の国「ブータン」

◆激辛は世界共通のエンターテインメント

今回のブータン旅も然り、自分が今まで旅した国でも然り、唐辛子は世界中にあります。

「世界は唐辛子とともにある」と言っても過言でありません。

また、辛い料理を食べた時の「辛い!」という反応はどこの国においても笑いと楽しさを生みます。

そういった意味で、自分は激辛は言語や文化の違いを超えた「世界共通のエンターテインメント」だと思っています。

弱激辛ブータンフェアについて

ブータンは文化・自然保護の観点から、観光に一定の規制をかけています。

そうした背景もあり、ブータンを訪れる旅行者は他の国と比べて少ないのが現状ですが、今回の旅を通して、是非ブータン料理を味わってほしいと思い至りました。

自店はブータン食材を仕入れられる環境になく、生の唐辛子などの一部食材は他国または日本のものを使用しますが、自店なりに再現したものを用意し、ブータン料理をお楽しみいただきたいと考えています。

◆フェアの詳細について

1. 平日ランチタイムでの提供

9月24日(火)から27日(金)までの平日ランチタイムにおいて、ブータン料理プレートを販売予定価格(2,500円)の半額、1,250円にて提供します。

また番組内にも出た創作ブータンラーメンも、フェア期間中、メニューのラインナップに加えます。

ブータン料理盛り合わせプレート

*期間中、2号店ランチにおいても同様に用意します。

*フェア終了後の販売については現在、検討中です。

2. 平日ディナータイムでの提供

平日ランチと同様、同期間中、ディナータイムにおいても同価格で販売予定ではありますが、本店は貸切・満席の予約の場合有。

なお、期間中の2号店の営業についてはスタッフ不足のため、未定となっています。

3. 9月28日(土)は放送記念特別営業

通常、土曜日の営業はランチはお休み、ディナーは不定期営業になりますが、9月23日放送直後の土曜日、9月28日に関しては11時半〜15時(LO:14時15分)、18時〜22時半(LO:21時半)まで営業します。

なお、特別営業につき、通常フードメニューに関しては縮小限定メニューでの営業。

*同日、2号店はお休みとなります

*9月30日以降のブータンメニューについては販売・展開については今のところ未定です

4. J×J特製エゼの割引セール

ブータンには「エゼ」という唐辛子を使った薬味があります(一つの料理でもあり、辛味調味料でもあり、ソースでもあるというのが僕の印象です)。

J×Jではお店独自に開発したエゼ「世界一周した弱激辛ジャム」を用意しています。

通常価格1,200円となりますが、フェア期間中は実店舗販売、オンライン販売問わず、1,000円での提供となりますので、この機会にJ×Jの「弱激辛」をお試しくださいませ!

J×Jオリジナルの「世界一周した弱激辛ジャム」

◆店舗概要

店舗名 : 秋葉原旅食ダイニングJourney×Journey(ジャーニージャーニー)

代表者 : 山本 真太郎

所在地 : 東京都台東区台東1-13-9 BRIDD秋葉原

設立 : 2015年4月

電話番号: 080-4096-5577

営業時間: 【月-金】

Lunch:11:45〜14:30/Dinner:18:00〜22:30(L.O 21:30 *FOOD)

【土曜日】

Dinner:18:00〜22:00(L.O 21:00 *FOOD)

*9月28日の特別営業は11時半〜15時、18時〜22時となります。

