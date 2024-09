採れたての情報であなたの朝をドレスアップ！中京テレビ放送「あさドレ♪」

中京テレビ放送は、採れたてのフレッシュな情報が盛りだくさんの新番組「あさドレ♪」2024年10月1日(火)あさ5:50〜放送します。

番組名 : 「あさドレ♪」

MC : 中川萌香(中京テレビアナウンサー)

出演者 : 登坂絵莉(レスリング女子 元日本代表)

村瀬哲史(予備校講師)

辻本達規(BOYS AND MEN)

城所あゆね

ほか

放送日時 : 毎週月〜金曜 あさ5:50〜

放送エリア : 愛知・岐阜・三重

番組ホームページ: https://www.ctv.co.jp/asadore/

■番組内容

朝起きたら母と娘が会話のきっかけになるような

採れたてのフレッシュな情報が盛りだくさん!

もっと身近な地元情報をお届け!

「今週末の久屋大通公園のイベントは?」、

「名古屋駅 周辺道路の混み具合は?」など

アナタの街のアナタの近所の、どローカルな情報を伝えられます!

ドレミ♪を奏でたくなるほど、アナタのあさをドレスアップ!

