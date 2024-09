海外のサプライヤー向けサービス本格始動！大谷商会「FOODTRIP」

大谷商会は、輸入食品のBtoB専用プラットフォームFOODTRIP(フーリップ)に、2024年9月より海外企業向けサービスを追加した運用を開始しました。

現在のFOODTRIP(フーリップ)は、食品輸入会社と、卸・問屋や販売店、飲食業との間を結ぶ国内向けのサービスですが、ここに海外のサプライヤーが直接登録できるようにすることで、未輸入の目新しい食品が随時掲載されるようになります。

このサービス開始により、アイテムがより一層多様化することで、食品バイヤーの選択肢が増え、消費者ニーズへの多様な対応が可能になります。

2024年4月にスタートしたFOODTRIP(フーリップ)は、例えば、食品バイヤーが新たに仕入れたい輸入食品を探す時、いつでも、多くの商品の中から簡単に検索でき、気軽に問合せできるという、あたかも展示会場を訪れるような感覚で使える新機軸のプラットフォームです。

また、輸入会社側も、販売店に向けてその食品をより効果的に訴求するためのメルマガなどのサービスが利用できます。

このプラットフォームをより一層充実させるため、世界各国の駐日大使館と連携して、まだ日本に輸入していない目新しい食品を紹介するサービスを開始します。

この背景には、食品バイヤーを通して国内消費者の多様で旺盛なニーズに一層応えること、それにより国内の輸入食品市場をもっと活性化させたい狙いがあり、また、輸入商社や販売店にとっても、目新しい食品による差別化や仕入れの選択肢が増えることが期待できます。

さらに海外のサプライヤーにとっても、これまで良質の食品を生産しても日本向けの輸出のパートナー探しに苦労しており、今後FOODTRIP(フーリップ)の利用で食品輸入会社や販売店に直接訴求できるようになればパートナーが見つかる可能性が高まるため、大きな期待が寄せられています。

現在同社では、アジア、ヨーロッパ、南米、豪州など約20か国の大使館と連携を強化して、掲載商品の充実を進めています。

■FOODTRIP(フーリップ)のサービス料金について

販売店の方(食品バイヤーなど)は、アカウント登録すれば、すべてのサービスが無料で利用ができます。

一方、商品を紹介したい食品輸入会社や海外サプライヤーは有料サービスになりますが、効果検証の目的で、2025年3月まではこちらも無料で利用できます。

また、2025年4月からの有料移行後も、成約時や取引単位での手数料はかからず、シンプルな毎月定額制の料金になります。

販売店登録フォーム https://buyer.food-trip.jp/register

輸入商社フォーム https://seller.food-trip.jp/s/register

