ほっくり感とやさしい甘み！パジャ・ポス「和栗とマロングラッセ」

パジャ・ポスは、2024年10月1日(火)からCHAICE下北沢店、CHAICE自由が丘店で秋限定の「和栗とマロングラッセ」のアイスクリームを発売します。

パジャ・ポスは、2024年10月1日(火)からCHAICE下北沢店、CHAICE自由が丘店で秋限定の「和栗とマロングラッセ」のアイスクリームを発売。

抹茶やほうじ茶、胡麻といった日本の伝統素材と季節ごとの旬の食材を使用したアイスクリーム店「CHAICE(チャイス)」が発売する「和栗とマロングラッセ」のアイスクリームには専門店としてのこだわりが詰まっています。

まず、国産原料へのこだわりとして、栗は長野県産の和栗を使用。

大きな釜でじっくりと炊いた栗きんとんは、それだけでも食欲をそそる誰もが好きなほっくり感とやさしい甘みに仕上がっています。

次に、この栗きんとんをベースに成分無調整の牛乳、生クリーム、卵黄を加え、健康にも配慮して砂糖の使用を極力抑えた、職人仕事のアイスクリームを手早く作ります。

並行して作るのはマロングラッセです。

丁寧に渋皮を取り除き、あとでアイスクリームに混ぜ込むのに通常の製法と同じように形が壊れないようガーゼにくるんで煮込んだ後、数日かけてじっくりとシロップに漬け込みました。

宝石のようにキラキラしたマロングラッセはそのまま店頭に並べたいほどの手の込んだ一品です。

最後に栗きんとんのアイスクリームにたっぷりとマロングラッセを加えて完成です。

食感を充分に感じられるよう、あえてマロングラッセはバランスよく形を残して、あとから混ぜ込んでいます。

これで、栗きんとんとマロングラッセの風味がダブルで後を引く「和栗とマロングラッセ」のアイスクリームの完成です。

【メニュー】

今回のマロングラッセの他、定番メニューをとして常時8種類のフレーバーが用意されています。

●秋限定のフレーバー

・マロングラッセ

●定番のフレーバー

・濃い抹茶・香る抹茶・ほうじ茶・北海道ミルク・ごま・ストロベリー・ココア

「濃い抹茶」は静岡県の老舗「マルカブ佐藤製茶」の専用抹茶を使用。

口に入れた瞬間、上質な抹茶の風味が広がります。

特に、隠し味に練り込まれている「山椒」が和栗や抹茶の風味を引き立てます。

【「アイス」×「トッピング」の新体験】

ダブル以上のアイスクリームには無料でトッピングを提供しています。

選べるトッピングは、抹茶、焦がしきな粉、カカオ、ごま、クラッシュナッツの5種類。

アイスクリームの組み合わせやお好みに合わせてお好きなトッピングが選べます。

8種類のアイス×5種類のトッピングで、自分だけのお気に入りの組み合わせを見つけられます!

【税込価格】

ダブル 680円(税込、トッピング1種類無料)

トリプル 880円(税込、トッピング2種類無料)

クワッド 1,080円(税込、トッピング3種類無料)

【店舗情報】

店名 : CHAICE(チャイス)下北沢店

所在地 : 世田谷区北沢2-30-2 TRUSTONE1階

アクセス : 京王井の頭線・小田急線 下北沢駅北口より徒歩1分

営業時間 : 12:00から21:00まで

定休日 : なし(年末年始のみ休業)

店名 : CHAICE(チャイス)自由が丘店

所在地 : 目黒区自由が丘1-8-9 岡田ビル1F

アクセス : 東急東横線、大井町線 自由が丘駅南口より徒歩1分

営業時間 : 平日13:00から19:00まで

土日祝日12:00から19:00まで

定休日 : なし(年末年始のみ休業)

