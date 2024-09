航続距離と最高速度を大幅強化！バブル 電動モビリティ車「VIVEL TRIKE」2024年モデル

バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」の2024年モデルに、2023年モデルでも大人気だった別容量、別種類のバッテリーを搭載しパワーアップしたラインナップが追加されました。

バブルが取り扱いしている電動モビリティ車「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」の2024年モデルに、2023年モデルでも大人気だった別容量、別種類のバッテリーを搭載しパワーアップしたラインナップが追加されました。

■ST2000モデル

コンパクトなボディはそのままに、モーターとバッテリーを高出力なものに変更。

最高速度55km/hを実現しました。

お値段も650,000円(車両価格)とリーズナブルな価格をキープ。

コストパフォーマンスに優れたモデルです。

■Li1500/Li2000

最大航続距離を伸ばしたい方にオススメ、1,500W/2,000Wのリチウムイオンバッテリーとモーターを搭載したカスタムモデル。

リードアシッドバッテリーモデルと同等のトップスピードを保ちつつ、100km以上のロングドライブが可能。

近場だけじゃ物足りない、冒険好きの人にぴったりです。

【VIVEL TRIKEの特徴】

1:広い車室

最大3人乗車可能な広い後部座席。

シートベルト取り付け可能で安全性も兼ね備えています。

さらに、車両後方にはトランクも装備。

2:坂道も余裕の高出力バッテリー

高出力バッテリーを標準搭載。

3人乗りでも坂道を快適に登れます。

3:安定した走行性能

剛性の高いボディとディスクブレーキにより、快適な操舵性を実現しました。

舗装路はもちろん、3輪の安定性により多少の悪路でも十分セーフドライブが可能です。

4:自宅で充電可能、高コスパ

電気代は100kmあたり80円程度。

ガソリン車に比べて圧倒的に高コスパを実現しました。

5:選べる4色

定番のWHITE、BLACKに加えGRAYとDEEP REDも用意しています。

色違いで複数台の購入もおすすめです。

【概要】

・普通自動車免許で公道走行可能

・ヘルメット不要・車検不要

・バッテリー容量、最高速度等のカスタマイズ相談可能

・レインカバー取り付け可能(オプション販売あり)

