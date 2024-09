CAMELBAK(キャメルバック)は、ボクシングと全身トレーニングを組み合わせた最新のワークアウトを提供するUBX(ユーボックス)とコラボし、UBXスクイーズボトルを発売しました。

CAMELBAK「UBXスクイーズボトル」

CAMELBAK(キャメルバック)は、ボクシングと全身トレーニングを組み合わせた最新のワークアウトを提供するUBX(ユーボックス)とコラボし、UBXスクイーズボトルを発売。

両社のワークアウトパフォーマンスへの高い情熱が、CAMELBAKにとって初となるボクシングフィットネスとのコラボレーションを実現させました。

〈販売店舗〉

UBX神楽坂

UBX大森

UBX小伝馬町

〇 UBXスクイーズボトルについて

CAMELBAKの人気モデル『Podium(ポディウム)』をベースに、UBXのブランドカラーとロゴをあしらったスタイリッシュなデザインが特徴のボトルです。

ボトル本体を握りこむか飲み口を吸うだけで飲水を行えるため、片手がふさがっていたりグローブを装着していたりする状況でも、簡単に飲水を行うことができます。

また飲み口にはロックレバーが備わっており、中身が漏れないロック状態にワンタッチで切り替えることができます。

さらに、非ロック状態でボトルを倒してしまってもほとんど漏水しないため、ジムでのワークアウト中にボトルを置いた場所に気を取られる心配もありません。

商品名 :UBXスクイーズボトル

容量 :710ml

価格 :3,960円 (税込)

販売店舗:UBX神楽坂/UBX大森/UBX小伝馬町

(各店舗へのお問い合わせはこちら: https://promo.ubxtraining.co.jp/gym )

※常温以下の飲み物にのみ使用できます。

火傷の恐れがありますので高温の飲み物には使用しないでください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジムトレーニングに最適!CAMELBAK「UBXスクイーズボトル」 appeared first on Dtimes.