コスト削減を実現！AGENCIA「自動車業界向けSaaS型コーションプレート認識APIサービス」

AGENCIAは、自動車業界向けSaaS型コーションプレート認識APIサービスを正式にリリース。

このサービスにより、自動車関連企業は業務効率を大幅に向上させ、コスト削減を実現、競争力を強化することが可能になります。

■主な機能

【高精度な情報認識】

コーションプレートに記載された型式や車体番号、エンジン型式、カラーナンバーなどの重要なデータを、自動かつ正確に認識・取得します。

国産車・外国産車を問わず、幅広い車両に対応しています。

【自動アノテーション機能】

認識データをもとに、モデル評価や再学習を自動化。

常に最適化されたAIが提供され、長期間にわたり高精度な運用が可能です。

■多様な提供方法

API提供、スマートフォン向けSDK、オンプレミス、Docker形式など、企業のニーズに合わせた柔軟な導入が可能です。

クラウドやハイブリッド型にも対応しています。

■導入メリットと対象企業

AGENCIAのAIプラットフォームは、自動車オークション会社や損害保険会社、中古車販売業者、レンタカー会社など、幅広い業界での導入が期待されています。

導入により、業務効率の向上やコスト削減が可能となり、迅速な意思決定が支援されます。

■想定される利用シーン

オークション出品管理のデジタル化

レンタカーやリース車両のライフサイクル管理

自動車リサイクル事業での車両評価

自動車輸出企業の検査・書類作成の効率化

修理工場での車両カルテの自動生成

中古車販売業者による車両評価とリスト化

自動車製造工場における品質管理の自動化

車両保険申請プロセスの効率化

これらのシーンにおいて、業務の効率化と顧客満足度の向上が期待されます。

■価格優位性、導入ハードルの低さ、データの拡張性が強み

すでに多くの自動車関連企業で導入が検討されており、その高精度、使いやすさ、そして価格優位性が高く評価されています。

さらに、導入ハードルの低さや、利用するデータの拡張性により、さまざまな業務システムとの統合がスムーズに行える点も魅力です。

