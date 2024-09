雨の日でも滑らない脅威のグリップ力！つるや「NANO GLOVE」

つるやは、最新グローブ「NANO GLOVE(ナノ・グローブ)」を9月より全国で順次販売します。

つるや「NANO GLOVE(ナノ・グローブ)」

「NANO GLOVE」は脅威のグリップ力をもつグローブです。

濡れた氷をつかむ実験をしたところ、通常グローブはすぐにすべって氷がつかめないのに対して、「NANO GLOVE」は濡れた氷もしっかりつかむことができ、違いは一目瞭然です。

「NANO GLOVE」はTEIJIN社と共同開発したナノフロント技術を使用した生地を採用。

スベリにくく、ズレにくく、手にぴったりフィットし、雨の日でも滑らない機能性を持っています。

また、汗を速やかに吸収・拡散し、体温の上昇を抑えてくれます。

体温上昇比較テスト

形状は2タイプを展開。

「NANO GLOVE 3D」は人間工学に基づいた「エルゴノミクス設計」(手が本来持つ可動域を最大限発揮できる設計)の立体縫製で、飛距離と方向性を手に入れる、新感覚グローブ。

ホールド感を求める方、飛距離を求める方、ヘッドスピードを上げたい方におすすめ。

「NANO GLOVE」は本革にも勝る、素手感覚の匠グローブ。

フィット感を求められる方、素手感覚を求める方、天然皮革を好まれる方に合うグローブです。

<商品詳細>

「AXEL NANO GLOVE 3D」

サイズ展開:21cm〜26cm

カラー :グレー・ネイビー・ホワイト

価格 :2,750円 メーカー希望小売価格(税込)

「AXEL NANO GLOVE」

サイズ展開:21cm〜26cm

カラー :ホワイト

価格 :2,750円 メーカー希望小売価格(税込)

全国のつるやゴルフショップ、またはオンラインショップで販売中。

