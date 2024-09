特大フォトスポットも！アトレ『アキ、ト、レオ・レオニ』

アトレはスイミーやフレデリックでお馴染みの絵本作家レオ・レオニとコラボレーションをした『アキ、ト、レオ・レオニ』を2024年10月1日(火)より開催します。

※アトレ大森は10月15日(火)より開催 ※一部対象外館あり。

アトレ『アキ、ト、レオ・レオニ』

■絵本の世界から飛び出した!期間限定フォトスポット

〇アトレ大井町 特大フォトスポット

アトレ大井町では、特大フォトスポットが登場。

落ち葉がくるくるまわったり、ひっぱるとかえるが動いたり、小さな仕掛けがついた楽しめるフォトスポットです。

スマホスタンドにスマートフォンをセットして写真撮影を楽しめます。

<装飾場所>アトレ大井町 3階 セントラルガーデン

<装飾期間>2024年10月1日(火)〜11月14日(木)

※イベント開催時は利用出来ない場合があります。

※画像はイメージです

〇その他一部のアトレでも、レオ・レオニとコラボした館内装飾を実施。

■アトレ限定プレゼントキャンペーン

(1) フレンズしおり プレゼント

購入金額1,500円(税込)以上で、レオ・レオニ×atreオリジナル「フレンズしおり」がプレゼントされます。

しおりの裏面にはレオ・レオニの絵本の中から前向きな気持ちになる一言も。

※1会計につき1枚

※全4種ランダム

配布店舗の詳細はこちら: https://www.atre.co.jp/campaign/autumn2024/#present

(2) アトレ公式LINE友だち限定 オリジナル壁紙プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員にオリジナル壁紙がプレゼントされます。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『フレンズ』を入力すると、かわいい壁紙がもらえます。

壁紙は第5弾まで、下記期間によってデザインが異なります。

〇『アキ、ト、レオ・レオニ』特設サイトを公開中です。

詳しくはこちら https://www.atre.co.jp/campaign/autumn2024/#present

■レオ・レオニ コラボイベント開催!

〇一部のアトレにて、フレデリックのグリーティングイベントや読み聞かせなどコラボイベントを開催。

詳細は、下記サイトにて順次情報公開予定です。

レオ・レオニ コラボイベントの詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/news/3631/

※10月1日(火)以降に詳細情報を公開予定

