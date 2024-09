過去モデルのランドセル特別販売会！conosaki「goods in stock」

「総合鞄ファクトリー」である榮伸は、過去に製造したランドセルや残していた材料を使用して作られたランドセル、店頭や展示会で使用していた展示サンプルのランドセルを「goods in stock」として特別価格で販売します。

conosaki「goods in stock」

「総合鞄ファクトリー」である榮伸は、過去に製造したランドセルや残していた材料を使用して作られたランドセル、店頭や展示会で使用していた展示サンプルのランドセルを「goods in stock」として特別価格で販売。

「goods in stock」はオンラインストアと特別販売会にて展開します。

オンラインストアでは過去に製造したランドセルや、残していた材料を使用して作られた新品のランドセルを数量限定でラインアップ。

特別販売会では店頭や展示会で使用していた展示サンプルを特別価格で販売します。

どちらも数量限定のため在庫数に限りがあります。

展示・販売していないランドセルがあります。

■goods in stock now!! オンラインストア

過去に製造したランドセルや、残していた材料を使用して作られたランドセルを「goods in stock」として特別価格で販売します。

新品の商品で6年保証も付いていますので安心して使えます。

今シーズンのモデルとはデザインや仕様が異なるモデルや、今は展開されていないモデルもあります。

数量限定のため在庫数に限りがあります。

販売スケジュール:2024年9月26日(木) - 10月20日(日)

■goods in stock now!! 特別販売会

店頭や展示会で使用していた展示サンプルを「goods in stock」として特別価格で数量限定販売します。

新品で購入するよりもかなりおトクなアウトレット価格です。

<goods in stock now!! 特別販売会Part1>

日程 :2024年9月26日(木) - 9月29日(日)

営業時間:11:00 - 18:00 *最終日は17:00で終了

場所 :2k540 AKI-OKA ARTISAN C-1

*conosaki東京2K540店の隣のスペースになります。

所在地 :東京都台東区上野5-9-6 2k540 AKI-OKA ARTISAN C-1

<goods in stock now!! 特別販売会Part2>

ピースな時間 ランドセル合同販売会

日程 :2024年10月19日(土)・10月20日(日)

営業時間:11:00 - 15:00

場所 :総合住宅展示場 熊谷ハウジングステージ

インフォメーションセンター内 特設会場

所在地 :埼玉県熊谷市石原369-1(駐車場完備)

【来場前に確認してください】

・展示サンプルの販売は会場限定の特別販売とさせていただきます。

・オンラインショップでの展示サンプルのお取り扱いはございません。

・数量限定のため在庫数に限りがあります。

・「6年間の修理保証」対応付きですのでご安心ください。

・店舗や展示会にて展示品として使用したランドセルになります。

・展示品のため、キズやシワ等がある場合があります。

■conosakiについて

conosakiは、福島工場で自社生産するオリジナルモデルランドセルです

conosakiは、福島県泉崎村に立地する榮伸ランドセル福島工場で自社生産するオリジナルモデルランドセルです。

ランドセルメーカーとして培ってきたもの作りの「技」と、四季を通して感じられる日本の「美」を感じる「あたたかみのあるやわらかな色」「シンプルで美しいデザイン」「細部にまでこだわりの詰まったディテール」が特徴です。

