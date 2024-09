里 直行登壇！セリスタ 医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『認知機能の加齢による変化』

セリスタは、2024年10月6日(日)に、里 直行 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『認知機能の加齢による変化』を開催します。

セリスタ 医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『認知機能の加齢による変化』

セリスタは、2024年10月6日(日)に、里 直行 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『認知機能の加齢による変化』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『認知機能の加齢による変化認知機能の加齢による変化』

里 直行 先生/Dr. Naoyuki Sato

国立長寿医療研究センター分子基盤研究部/部長

1) 認知機能とは?

2) 認知機能の加齢性変化とは?

3) 加齢とアルツハイマー病における脳萎縮の違いとは?

4) 高齢者で見られる多疾患併存と認知症の関係とは?

5) 加齢に伴う認知症に対するには?

※キーワード:認知症、加齢、多疾患併存、疾患修飾薬、マルチドメイン介入

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qmn0-6MNQKeG-weWf4ggLQ#/registration

◇講師紹介◇

里 直行 先生/Dr. Naoyuki Sato

国立長寿医療研究センター分子基盤研究部/部長

《経歴》

・1992年 大阪大学医学部 卒業

・1999年 大阪大学大学院医学系生体制御医学加齢医学講座 大学院修了(医学博士)

・1999年〜2001年 日本学術振興会 特別研究員(PD)

・1999年〜2001年 シカゴ大学 神経薬理生理学教室

・2001年 シカゴ大学 神経薬理生理学教室 リサーチアソーシエート

・2001年 大阪大学医学部 生体制御医学加齢医学講座 研究生

・2002年 大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学講座寄附講座助手(老年・高血圧内科併任)

・2007年 大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学講座寄附講座准教授(老年・高血圧内科併任)

・2016年 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター 分子基盤研究部 部長

・2017年 大阪大学医学系研究科連携大学院 加齢神経医学講座 招へい教授

・2017年 名古屋市立大学 客員教授

・2020年 国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター 副センター長 併任

-資格-

日本内科学会認定内科医、日本老年医学会認定老年病専門医、日本認知症学会専門医、日本認知症学会指導医、日本老年医学会指導医

-役員-

文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 脳科学委員会 戦略的に推進すべき脳科学研究に関する作業部会委員、日本老年医学会/代議員、日本認知症学会/評議員など多数を兼任

-受賞-

・2002年度 ノバルティス老化および老年病医学研究基金・研究助成

・2008年度 第8回 バイオビジネスコンペ・ジャパン審査員特別賞

・2012年度 脳心血管抗加齢研究会2012 Special Investigator Award優秀賞

・2012年度 科学研究費助成事業(科研費) 審査委員 表彰

・2013年度 第13回 日本抗加齢医学会総会 最優秀演題賞

・2013年度 第5回 抗加齢奨励賞 The 5th Annual Research Award Grant of Japanese Society of Anti-Aging Medicine

・2013年度 ノバルティス老化および老年医学研究基金・研究助成

・2013年度 3rd International Conference on Molecular Neurodegeneration - Basic biology and disease pathways POSTER PRIZE - 2nd Prize

Editorial Board

・Aging Brain:editorial board(2020年〜)

・Frontiers in Aging Neuroscience:Associate Editor(2020年〜)

・Geriatrics and Gerontology International:Associate Editor(2018年〜)

・Frontiers in Aging Neuroscience:Topic Editor(2016年〜)

・Frontiers in Bioscience:Topic Editor(2014年〜)

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 26 Stage 4

■開催日時 :2024年10月6日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『認知機能の加齢による変化』

里 直行 先生/Dr. Naoyuki Sato

国立長寿医療研究センター分子基盤研究部/部長

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qmn0-6MNQKeG-weWf4ggLQ#/registration

■企画・主催 :セリスタ

Tel : 03-3863-1003

E-mail: info@selista.jp

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 里 直行登壇!セリスタ 医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『認知機能の加齢による変化』 appeared first on Dtimes.