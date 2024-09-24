°ðÍÕ¿¶°ìÏº¤µ¤ó¡Ö»ÔÌ±¼Ò²ñÏÀ¤ÎºÆÀ¸¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¿¿Ùõ¤ÊµÄÏÀ¤ÎÎò»ËÅÁ¤¨¤ë
°ðÍÕ¿¶°ìÏº¤µ¤ó
¡¡»ÔÌ±¼Ò²ñÏÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ý»³¿¿ÃË¤é¥¹¥¿¡¼ÏÀµÒ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀìÌç²È¶Ú¤Ç°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÌµÌ¾¤Î³Øµæ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁ¤Ë¤è¤ë»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÈ¯Å¸ÃÊ³¬ÏÀ¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Î²òÊü¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤¿¡¢ÆüËÜÏ«Æ¯»Ë¤ÎÅìÛêÍ³µªÉ§¡£Ã¦³Ø¹»¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¥Ý¥¹¥È¥â¥À¥Ë¥º¥à¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿¡¢¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤Î¿¹½ÅÍº¤ä¿¦¶È¶µ°é¸¦µæ¤Îº´¡¹ÌÚµ±Íº¡£¡Ö°ÛËÆ¡Ê¤¤¤Ü¤¦¡Ë¡×£³¿Í¤Î»Å»ö¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¼çµÁ¤¬ÃüÍî¡Ê¤Á¤ç¤¦¤é¤¯¡Ë¤·Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿£²£°À¤µª¸åÈ¾¤Î¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ò¸«À²¤é¤·¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤¼Ò²ñÁü¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶á²áµî¤Î¸¦µæ¤Ï»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï¤É¤ó¤ÊµÄÏÀ¤ÎÊ×Îò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎ¤ò¡ØÎò»Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¹É®¤Ï¡Ö¼«Ê¬»Ë¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥â¥À¥ó»×ÁÛ¤¬ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Ë°ì¶¶Âç¤ÇÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Âç³Ø±¡¤ÏÎò»Ë¤È¼Â¾Ú¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î·Á¤Ç¥Þ¥ë¥¯¥¹·ÐºÑ³Ø¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÂç¤Ç²á¤´¤¹¡£¤Û¤É¤Ê¤¯ÎäÀï½ª·ë¡£´Ø¿´¤Ï¼Ò²ñÎÑÍý³Ø¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ»×ÁÛ¤ò³Ë¤Ë¡¢¸ø¶¦ÀÏÀ¡¢¼Ò²ñ³ØÏÀ¡¢¥Ê¥¦¥·¥«ÏÀ¤ä£Ó£Æ´ØÏ¢¡¢£Á£É»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¤ÎÃø½ñ¤ò½ñ¤¡¢´Ø¿´¤ÎÉý¹¤µ¤Ïº£½Õ¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø±§Ãè¡¦Æ°Êª¡¦»ñËÜ¼çµÁ¡¡°ðÍÕ¿¶°ìÏºÂÐÏÃ½¸¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡£¤¿¤À´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê»Å»ö¤Ø¤ÎºÆÀÜ¶á¤À¡£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î¿¬ÇÏ¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç¡¢¿ÍÎàÀäÌÇ¤ÈÀ¸Â¸¤ÎÎÑÍý³Ø¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤è¤êÀè±ÔÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤¬³Ø½ÑÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ö¸þ¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·ëÏÀ¤À¤±¤ß¤ì¤Ð¡Ö²º·ò¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ë¤È¤¤¤¦¾ï¼±Åª¤ÊÏÃ¡×¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Ø»ê¤ë²áÄø¤Ç¤ÏÀºåÌ¡Ê¤»¤¤¤Á¡Ë¤Ç¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ÊµÄÏÀ¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê¼Ò²ñÈãÈ½¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Î±ýÉü¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆóËç¹ø¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤±¤É¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨È´¤¡¢¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ØËÜµ¤ÅÙ¡Ù¤¬¤¤¤ÞºÇ¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¸¶°ø¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤Ð¤ê¤¹¤ëºòº£¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎÉ÷Ä¬¤ò°Æ¤¸¤ë¡£¡Ö¸åÀ¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»×ÁÛ»ËÅª¤Ê»Å»ö¡×¤ò¤á¤¶¤¹¡£¡ÊÊ¸¡¦Æ£À¸µþ»Ò¡¡¼Ì¿¿¡¦ÂçÌîÍÎ²ð¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2024Ç¯9·î14Æü·ÇºÜ