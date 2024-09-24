¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Æ°Êª±à¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¡È¹õ¥Æ¡¼¥×Å½¤êÉÕ¤±½÷¡É¡¡80¥«½ê°Ê¾å¤â¡Ä¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿ÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö
ÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®¤Î2¤Ä¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¡¢½÷À¤¬±àÆâ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¹õ¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±à¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¡×
Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¤ä¥È¥«¥²¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡¢ÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¡ÖiZoo¡×¤À¡£Æ°Êª±à¤Ë½÷À¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï³«±à¤·¤Æ¤¹¤°¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
9Æü¸áÁ°9»þÈ¾º¢¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¸½¤ì¤¿Ä¹¤¤È±¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Î½÷À¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÇòÎØ¹ä»Ë±àÄ¹¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤Ç¸«¤¿´¶¤¸¤À¤È¡¢40ºÐÁ°¸å¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Êâ¤²ó¤ë¥«¥á¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¥´¥½¥´¥½¤·»Ï¤á¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¤È»×¤¤¤¤ä¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢±¦¼ê¤Ë¤Ï¹õ¤¤¤â¤Î¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇòÎØ±àÄ¹¤Ï¡Ö¥¯¥í¥Æ¡¼¥×¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ82¥«½ê¤Ç¤¹¡£³«±à¤·¤Æ¤«¤é12Ç¯´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ú¥¿¥Ú¥¿¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤êÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆ°Êª±à¤À¤±¤Ç¡¢Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¥È¥¤¥ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÈï³²¤Ï82¥«½ê¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤ÇÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÇòÎØ±àÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤Î¤Ï¤ó¤Á¤å¤¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡Ä¡ÖKawaZoo¡×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²
¤·¤«¤·¡¢½÷À¤Î°ÛÍÍ¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸Æü¤ËºÆ¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢iZoo¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬Î¥¤ì¤¿¡¢¥«¥¨¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÂÎ´¶·¿¥«¥¨¥ë´Û KawaZoo¡×¤À¡£ KawaZoo¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ø¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤È±¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î¤è¤¦¤À¡£
KawaZoo¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏºÆ¤Ó¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÊú¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢²¿¤ä¤é¥´¥½¥´¥½¤¹¤ë¤È¡¢Á°¶þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÕ¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤È¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¼¡¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÊâ¤²ó¤Ã¤¿¡£
½÷À¤ÏÆ°Êª±à¤Ë¤ÏÌó15Ê¬ÂÚºß¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ð¤«¤ê7¥«½ê¤Ë¹õ¤¤¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë±àÄ¹¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 9·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë