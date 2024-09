【プロ野球スピリッツ2024-2025】10月17日 発売予定価格: 通常版(パッケージ・ダウンロード)9,790円 デジタルデラックス版(ダウンロード)14,850円 ※Steamはダウンロード専売

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Steam用野球・育成ゲーム「プロ野球スピリッツ2024-2025」内で再現した、KONAMI野球ゲームアンバサダー・大谷翔平選手のビジュアルを9月24日に公開した。

このビジュアルは、今年1月にロサンゼルスで撮影された大谷翔平選手の顔の3Dスキャンデータを基にしたもの。投球フォームやバッティングフォームは、実際の試合の映像を分析し、フォロースルーまで再現している。また、大谷選手が着用している「New Balance」のグローブまで再現されている。

【能力値画像】

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2024 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2024 Valve Corporation.

(C)Copyright 2009-2024 Techno-Speech, Inc.

(C)Konami Digital Entertainment