【Steam TGSセール、パブリッシャーセール】実施期間:10月1日まで

Steamにて、バンダイナムコエンターテインメント、ディースリー・パブリッシャー、コーエーテクモゲームス、コナミデジタルエンタテインメントが相次いでセールを実施している。実施期間はいずれも10月1日まで。

バンダイナムコエンターテインメント TGS2024セール

バンダイナムコエンターテインメントのセールでは、「サンドランド」が34%引きの5,880円、「ドラゴンボールZ KAKAROT」が75%引きの1,980円、「SDガンダム バトルアライアンス」が67%引きの2,896円などで販売されている。

ディースリー・パブリッシャー「TGS SALE」

【サンドランド】【ドラゴンボールZ KAKAROT】【SDガンダム バトルアライアンス】

ディースリー・パブリッシャーは「地球防衛軍6」、「地球防衛軍5」や「デジボク地球防衛軍」の他、「あのゲー」シリーズ2作などをラインナップしている。

【地球防衛軍6】

セール価格:7,184円

【デジボク地球防衛軍】

セール価格:1,472円

【どこかで見た”あのゲー”ムたちを棒人間でつくってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか?2】

セール価格:888円

コーエーテクモ パブリッシャーセール

コーエーテクモゲームスは、「仁王2 Complete Edition」、「Wo Long: Fallen Dynasty」、「三國志14」などをラインナップしている。

【仁王2 Complete Edition】

セール価格:3,509円

【Wo Long: Fallen Dynasty】

セール価格:3,217円

【三國志14】

セール価格:6,468円

コナミデジタルエンタテインメント パブリッシャーセール

コナミデジタルエンタテインメントは「CYGNI: All Guns Blazing」、「魂斗羅 オペレーション ガルガ」などをラインナップしている。

【CYGNI: All Guns Blazing】

セール価格:3,080円

【魂斗羅 オペレーション ガルガ】

セール価格:2,310円

