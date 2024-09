スリッパの利便性とシューズの一体感が融合！明機商事＜ブラック・ジャック＞メディカルシューズ

明機商事は、手塚プロダクション監修の元、<ブラック・ジャック>ブランドのドクターメディカルシューズを開発し、販売します。

明機商事は、手塚プロダクション監修の元、<ブラック・ジャック>ブランドのドクターメディカルシューズを開発し、販売。

製造は、45年前にドクターシューズの企画開発・製造を行っていた、マリアンヌ製靴の国内工場で行います。

2024年9月24日(火)より、Makuakeにて先行予約の受付を開始します。

Makuake プロジェクトぺージ

https://www.makuake.com/project/medicalshoes/

■ストーリーはブラック・ジャックが蘇らせたシューズ

本シューズは、45年前にドクター向けに開発されたシューズの当時のラスト(木型)を採用し製造します。

木型、シルエット、製造工場はそのままに新たな機能を付加し、<ブラック・ジャック>メディカルシューズとして令和に蘇ります。

■普通の革靴には戻れない!クセになるシューズ

1. スムースな脱ぎ履き

【ポイント1】スリッパのような利便性とシューズのような一体感。

指を添えてスッと履くことができるのに、かかとはしっかりホールドします。

【ポイント2】多層構造のインソールは足を守る優しい設計!

【ポイント3】スニーカーのような履き心地を目指した靴底

【ポイント4】3つの抗菌・防臭素材で清潔。

2. カラー展開

ブラック・ジャックをイメージした配色のブラックコンビと、定番のブラックの2色展開。

■先行予約のお得なリターン

●14,520円

【超早割25%OFF】<ブラック・ジャック>メディカルシューズ×1足【限定70足】

●15,480円

【早割20%OFF】<ブラック・ジャック>メディカルシューズ×1足【限定100足】

●15,870円

【先特割18%OFF】<ブラック・ジャック>メディカルシューズ×1足【限定200足】

●他リターンを含め合計6種のリターンを準備しています。

※割引率は通常販売予定価格を元に算出しています。

(通常販売予定価格内訳) 本体18,480円(1足)+送料880円=合計19,360円

※価格は全て税込みです。

■お得なクーポンも発行

●公開当日のみ利用可能なスタートダッシュクーポン

1,200円OFFクーポン(使用可能期間:9月24日11時〜9月24日23時59分)

【クーポンコード:MMBJMD1200】

※スタートダッシュクーポンの利用は、事前にMakuakeサイトにて会員登録後、Myページ>My応援クーポン からクーポンコードを入力し、クーポンを取得していただく必要があります。

●500枚限定のお得なクーポン

880円OFFクーポン(使用可能期間:9月24日11時〜10月24日23時59分)

※クーポンは期間中であっても、発行枚数分がなくなり次第終了となる場合があります。

利用方法など詳しくはMakuakeサイトで確認できます。

URL: https://mkhelp.makuake.com/hc/ja/articles/14248806257689

■プロジェクト概要

プロジェクト名: ドクター由来の名品が、45年を経て蘇る。

革靴の機能×スリッパの利便性を追求した靴

期間 : 2024年9月24日(火)11:00〜11月30日(土)18:00

URL : https://www.makuake.com/project/medicalshoes/

<製品仕様>

商品名 :<ブラック・ジャック>メディカルシューズ

サイズ :24.0cm〜27.0cm(0.5cm刻み)

靴幅 :3相当

ヒール高:2.4cm

重さ :215g(25.5cm片足)

色 :ブラックコンビ/ブラック

素材 :甲部表材…天然皮革(牛革)、甲部裏材…合成皮革

中敷…ポリエステル・ラテックスフォーム

底部…EVA・合成ゴム

原産国 :日本

監修 :手塚プロダクション

販売元:明機商事

製造元:マリアンヌ製靴

