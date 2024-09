肩掛けもできるベルト付き！ANGEL CHAMPAGNE『NV Demi Sec Rose Limited Halloween』

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は、ハロウィーン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween』の2種類を販売します。

昨年よりハロウィーンの期間限定で販売している本商品。

2024年は新色でオレンジカラーの『NV Demi Sec Rose Limited Halloween』が新登場。

2024年10月10日(木)から販売を開始します。

ANGEL CHAMPAGNE『NV Demi Sec Rose Limited Halloween』

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は、ハロウィーン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween』の2種類を販売!

昨年よりハロウィーンの期間限定で販売している本商品。

2024年は新色でオレンジカラーの『NV Demi Sec Rose Limited Halloween』が新登場。

2024年10月10日(木)から販売を開始します。

“Demi Sec(ドゥミセック)”は、ほんのり甘口のシャンパーニュ。

ハロウィーン限定デザインとして、パープルのボトル『Demi Sec(ドゥミセック)』と、オレンジのボトル『Demi Sec Rose(ドゥミセック ロゼ)』の2種類を販売します。

肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプの他、手触りの良い高級感のあるファータイプの2種類で展開。

自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトとしても最適なシャンパーニュです。

◆ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween

ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited HalloweenはANGEL CHAMPAGNE NV Demi Secをベースとし、ハロウィーンをイメージした可愛らしいパステルカラーが特徴的なパープルのボトル。

新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りが絶妙なバランスを保っています。

また、さわやかなレモンの風味も併せ持っており、シャルドネの特徴的なフィニッシュは、スパイシーな香りの中に新たな熟成感をもたらします。

〈詳細〉

商品名 : ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween

内容量 : 750ml

原産国 : フランス

品種 : シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数: 12.5%

価格 : 68,200円(税込)

詳細ページ : https://angelchampagne.shop/shop/products/NV_DemiSec_Halloween

NV Demi Sec Limited Halloween(レザータイプ)

NV Demi Sec Limited Halloween(ファータイプ)

◆ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween

ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited HalloweenはANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Roseをベースとし、ハロウィーンをイメージした可愛らしいパステルカラーが特徴的なオレンジボトル。

柔らかなサーモンピンクの色合いは、このシャンパーニュの繊細な味わいをよく表しています。

魅力的なアロマは、チェリーやワイルドベリーを感じさせ、ほのかにトーストされた香りで包まれています。

口の中で広がる新鮮な果実味は、味わいを引き締め、シナモンを思わせるスパイシーな香りがフィニッシュで現れます。

また、成熟したリザーブワインの個性的なボディーが、味わいに奥行きを加えています。

〈詳細〉

商品名 : ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween

内容量 : 750ml

原産国 : フランス

品種 : シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数: 12.5%

価格 : 79,200円(税込)

詳細ページ : https://angelchampagne.shop/shop/products/NV_DemiSecRose_Halloween

NV Demi Sec Rose Limited Halloween(レザータイプ)

NV Demi Sec Rose Limited Halloween(ファータイプ)

◆購入方法

発売日 : 2024年10月10日(木)

購入方法 : 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ : https://angelchampagne.shop/

公式ショップTEL: 0120-201-846

銀座店 : 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL : 03-6264-5772

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 肩掛けもできるベルト付き!ANGEL CHAMPAGNE『NV Demi Sec Rose Limited Halloween』 appeared first on Dtimes.