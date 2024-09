ソニー・クリエイティブプロダクツはPEANUTS 75周年をお祝いするイベント「スヌーピーフェスティバル〜ワンダフルパレード〜」を開催します。

スヌーピーフェスティバル〜ワンダフルパレード〜

ソニー・クリエイティブプロダクツはPEANUTS 75周年をお祝いするイベント「スヌーピーフェスティバル〜ワンダフルパレード〜」を開催。

ジェイアール名古屋タカシマヤを第一会場とし、その後全国を巡回します。

PEANUTSは2025年10月2日(木)に75周年を迎えます。

日本では、2024年10月2日(水)から2026年10月2日(金)までをアニバーサリー期間として設定し、約2年間かけて75周年をお祝いしていきます。

■コンセプト

PEANUTSはコミック誕生75周年!

トキメキめぐる、夢いっぱいのマーケット。

今回のスヌーピーフェスティバルのテーマは「ワンダフルパレード」。

PEANUTSコミック誕生75周年のアニバーサリーに、スヌーピーと仲間たちが旅に出るかのような、特別なパレードデザインで表現します。

全国各地を巡回しながら、地域ごとの魅力を照らしていく、この夢いっぱいのマーケット。

店内をめぐるたび、お気に入りがあれこれ見つかるトキメキをぜひこの機会に楽しめます。

■内容

「名古屋スヌーピーフェスティバル」の“ご当地”デザインは、名古屋城、名古屋駅(JRセントラルタワーズ)、テレビ塔といった名古屋の名所の前を、スヌーピーとピーナッツ・ギャングがパレードをしているデザインで表現。

そちらのアートを用いたイベント限定グッズにくわえ、「SNOOPY’S SURF SHOP」「SNOOPY茶屋」「PEANUTS Cafe」など、普段は各店舗でしか買えない商品が一堂に登場します。

また、缶バッジやモーテルキーに希望の名前を入れることができ、さらに塗り絵もできるカスタマイズコーナーも。

合計4,000を超えるピーナッツグッズに出会えます。

■第一会場

「PEANUTS 75th ANNIVERSARY 名古屋スヌーピーフェスティバル2024 ワンダフルパレード」

会期: 9月26日(木)〜10月7日(月)

会場: ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階催会場

時間: 10:00〜20:00 ※最終日は午後5時閉場

URL : https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/2024snoopy/

■PEANUTS 75周年について

しあわせは…75年。

1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。

以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post PEANUTS 75周年をお祝い!スヌーピーフェスティバル〜ワンダフルパレード〜 appeared first on Dtimes.