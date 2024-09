モネの作品に「食べてひたる」コラボメニュー登場！アトレ上野「モネ 睡蓮のとき」

アトレ上野では、2024年10月5日(土)〜2025年2月11日(火・祝)の期間中、国立西洋美術館で開催される「モネ 睡蓮のとき」との限定タイアップを実施します。

アトレ上野「モネ 睡蓮のとき」

アトレ上野では、2024年10月5日(土)〜2025年2月11日(火・祝)の期間中、国立西洋美術館で開催される「モネ 睡蓮のとき」との限定タイアップを実施。

※高は正式には「はしごだが」

本展覧会のいちばんの見どころは、2メートルを超える大画面の〈睡蓮〉。

モネの世界に浸る本物の没入体験ができます。

アトレ上野館内レストラン・カフェでは、「ひたる。モネに。アトレに。」をテーマとしたコラボメニューを展開するほか、コラボメニューを注文された方に「モネ 睡蓮のとき」オリジナルステッカープレゼントを実施します。

1.「ひたる。モネに。アトレに。」 「アトレ上野」 × 「モネ 睡蓮のとき」コラボメニュー

館内対象レストラン・カフェで、モネの作品に「ひたる」コラボメニューを10月5日(土)より販売します。

アトレ上野でしか食べられない、モネの〈睡蓮〉よりインスパイアされた逸品やモネの作品を連想させるメニューを楽しめます。

【販売期間】

2024年10月5日(土)〜2025年2月11日(火・祝)※一部ショップ除く

【販売ショップ】

(1)ハードロックカフェ (2)ブラッスリー・レカン (3)アンデルセン (4)まいか (5)ワイアード カフェ (6)HIGHBALL BAR 上野駅1923 (7)シュマッツ・ビア・ダイニング (8)海鮮処寿し常 (9)とん久 (10)越後へぎ蕎麦 きなせや (11)千疋屋 (12)あんみつ みはし (13)バニュルス (14)鯛塩そば 灯花 (15)アフタヌーンティー・ティールーム (16)六厘舎 (17)麻布茶房

【「アトレ上野」 × 「モネ 睡蓮のとき」 コラボメニューご紹介】

■ハードロックカフェ(EAST 1F)

「グリルドチーズ」 (写真左) 1,430円(税込)

アメリカでポピュラーなグリルドチーズ。

本展の出展作品の中から、鮮烈な赤い色彩が目を引く〈睡蓮〉をイメージし、トマトスープにバジル、チーズ、ブラックペッパーで絵を再現。とろりと溶けるチーズとトマトソースのハーモニーを楽しめます。※提供時間 10:00〜17:00

「Blue Lilly」 ※ノンアルコール(写真中央) 1,380円(税込)

水面に映る空の青と雲の白の美しいコントラストを再現したノンアルコールカクテルです。バニラアイスの濃厚な甘さと炭酸の爽やかな飲み口が後をひく特製のクリームソーダです。※提供時間 10:00〜22:00(Lo.21:30)

「夕景」 ※アルコール(写真右) 1,680円(税込)

モネの出身地であるフランスのウォッカを使用し、カンパリとレモンジュースで、甘くほろ苦いカクテルに仕上げました。モネの晩年の色鮮やかな赤をイメージしたカクテルです。※提供時間 10:00〜22:00(Lo.21:30)

■ブラッスリー・レカン(EAST 1F)

「スペシャルコラボメニュー ブラッスリーレカン×モネ」 4,500円(税込)

「モネの名画を体感する」をテーマに、モネの世界観を全4品のコースで表現。

巨匠モネに思いを馳せるフランス料理の伝統と技術を五感で楽しめるスペシャルなコースに仕上がっています。

※2024年12月20日(金)〜25日(水)はランチのみの提供となります。

■アンデルセン(WEST 1F)

「ひたる。チーズに。パンに。」 648円(税込)

睡蓮の水面をイメージし、チーズに「ひたる」パンとして開発したチーズフォンデュブレッド。

全粒粉入りの生地に、生クリームを加えたくちどけの良いチーズフィリングをのせ、パルメザンチーズをトッピングして焼き上げました。焼き立ては水面のようにチーズがゆらゆらと輝きます。

■千疋屋(WEST 1F)

「モネの庭園デザート」 2,750円(税込)

モネの名作〈睡蓮〉の世界をイメージしたデザートです。

ブルーゼリーで水面をキウイソースで睡蓮の葉を表現。

レアチーズヨーグルトタルトは中に入っているカシスソースが風味のアクセントになっています。タルトの上はフルーツを飾り、睡蓮の花を表現しました。タルトの周りにはフルーツの盛り合わせを飾り、色彩豊かな見た目と多彩な味わいを楽しめます。

■シュマッツ・ビア・ダイニング(EAST 2F)

「ローストポークの蓮の葉見立てカカオソース」 1,650円(税込)

しっとり焼き上げたローストポークをモネの代表作〈睡蓮〉の池に見立てて盛り付け。

少し苦みが効いたカカオのソースで楽しめます。

■バニュルス(WEST 1F)

「トロピカルフレーバーサングリア(白)」 990円(税込)

白ワインをベースにたっぷりのフルーツを漬け込んだ華やかなアロマとトロピカルな味わいのフルーツワインです。

■越後へぎ蕎麦 きなせや(EAST 2F)

「バジル蕎麦」 1,580円(税込)

バジルの香りとへぎ蕎麦独特の食感に浸ることのできる蕎麦です。

(2)コラボメニューのご注文で!「モネ 睡蓮のとき」オリジナルステッカープレゼント

ステッカー_睡蓮

ステッカー_睡蓮、夕暮れの効果

「コラボメニュー」をご注文されたお客様へ、「モネ 睡蓮のとき」オリジナルステッカーをプレゼントします。

【提供期間】

2024年10月5日(土)〜なくなり次第終了

※デザインは2種、ランダムでの配布となるためお選びいただけません。

〈展覧会名〉 モネ 睡蓮のとき

〈会期〉 2024年10月5日(土)-2025年2月11日(火・祝)

〈休館日〉 月曜日、10月15日(火)、11月5日(火)、

12月28日(土)-2025年1月1日(水・祝)、1月14日(火)

(ただし、10月14日(月・祝)、11月4日(月・休)、

2025年1月13日(月・祝)、2月10日(月)、2月11日(火・祝)は開館)

〈開館時間〉 9:30〜17:30(金・土曜日は21:00まで)※入館は閉館の30分前まで

〈会場〉 国立西洋美術館 [東京・上野公園]

〈公式サイト〉 https://www.ntv.co.jp/monet2024/

施設名 :アトレ上野

所在地 :東京都台東区上野7-1-1

営業時間:ショッピング 10:00〜21:00/レストラン 11:00〜22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地上2階、一部地下1階

店舗面積:約6,500平方メートル

店舗数 :59ショップ(2024年9月24日現在)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post モネの作品に「食べてひたる」コラボメニュー登場!アトレ上野「モネ 睡蓮のとき」 appeared first on Dtimes.