「丸福珈琲店×すみっコぐらし」コラボ第3弾として、「喫茶すみっコ」がオープンしちゃうぞ! レトロでかわいいコラボメニューやグッズを満喫するために、情報を要チェック!丸福珈琲店とサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の「丸福珈琲店×すみっコぐらし」コラボフェア第3弾が、2024年10⽉1⽇(火)〜11⽉30⽇(土)の期間、全国18店舗にて開催されることが発表された。

今年は「喫茶すみっコ」をテーマにレトロでかわいいコラボメニューやグッズを展開。丸福珈琲店のコックコート姿におめかしした「すみっコぐらし」の仲間たちがとってもキュートです♪コラボメニューはフレンチトーストやチョコミントパフェ、プリンアラモードといったスイーツから、ハンバーグ&チキンライスプレートなどの喫茶店メニューが勢揃い。色とりどりのカラフルなクリームソーダやウインナーコーヒーもオススメです♪コラボフード、コラボスイーツを1点ご注文につきコラボイラストがデザインされたステッカーが1枚プレゼントされる。コラボグッズには丸福珈琲店のユニフォームを着た、すみっコたちのかわいいぶらさげぬいぐるみが新登場! フードやスイーツを片手にカフェスタッフスタイルの「すみっコぐらし」たちが可愛すぎ注意。手元にひとりは欲しくなっちゃいそう。可愛いピンクのスイーツたっぷりのすみっコたちのアクリルスタンドもご用意されているので、こちらもお見逃しなく。「丸福珈琲店×すみっコぐらしフェア」でお食事もショッピングも楽しんでね!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.