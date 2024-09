大型ビジョンで北海道観光の魅力発信！北海道観光機構「ツーリズムEXPOジャパン2024」出展

公益社団法人北海道観光機構は世界最大級の旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン2024」にブース出展を行い、各種展示、企画や大型ビジョンなどを通して北海道観光のPRを行います。

北海道観光機構「ツーリズムEXPOジャパン2024」出展

■ツーリズムEXPOジャパン2024開催概要

◇名称 ツーリズムEXPOジャパン2024(Tourism EXPO Japan 2024)

◇開催時間 2024年9月26日(木)〜29日(日)

業界日 9月26日(木)・27日(金)/一般日 9月28日(土)・29日(日)

◇開催時間 10:00〜18:00 ※29日(日)のみ〜17:00

◇会場 東京ビッグサイト 東展示棟 東1〜6ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

◇入場料 業界日 業界関係者はWEBサイトから事前登録で入場(無料)

一般日 当日入場券1,300円(前売り入場券1,000円)

■北海道ブース(北海道観光機構ブース)概要

◇出展主体

公益社団法人北海道観光機構・北海道旅客鉄道(JR北海道)・北海道エアポート株式会社

◇ブース展示場所

東京ビッグサイト 東展示棟 東4ホール(入口付近)

◇参加子出展団体

全道各地域・企業約50団体

(自治体、観光協会、観光連盟、広域団体等)、民間企業ほか

◇企画(一覧)

・北海道ブース内ステージイベント

・北海道ブース内ワークショップ

・キュンちゃんグッズが当たる!LINE抽選ガラポン

・SNS登録プレゼントキャンペーン

・ワイン日本酒試飲コーナー

・WEBアンケート登録キャンペーン

・北海道ブース周遊スタプラリー

・VR体験

・子出展団体の各プロモーション を予定

■ブースコンセプト

◇Concept 01 北海道の”新しい”を圧倒的スケールで表現

旅先として多くの人が訪れたことがある、人気観光地「北海道」。

今、観光市場はパンデミックから回復し、円安も追い風となり、国内観光の需要が高まっている好機です。

「(もう一度)北海道に行きたい!」と思ってもらえるように、ここ数年で変化した”新しい北海道”を表現し、北海道のブランドイメージを一新させたいと思っています。

そのために、情報量が多くイメージを伝えやすい大型ビジョンを複数基設置し、動画コンテンツで来場者に魅力を伝えます。

そして、そこに北海道らしさを感じられる鮭箱を装飾することで、異質と異質の組み合わせで生まれるインパクトのある、思わず誰かに伝えたくなるブースを作りたいと考え、このデザインを制作しました。

圧倒的なスケールとなるブースで、従来の北海道の魅力に加え、近年新しく誕生したコンテンツも紹介し、アップデートされた北海道を圧倒的に表現します。

◇Concept 02 廃棄物を最小化。

ブース施工ではゴミがほとんど出ない超サステナブルブースに。

昨今サスティナブル思考が浸透し、環境配慮が興味から好意的に取られるようになってきました。

展示会、特に大規模イベントでは、どうしても「大量のブースゴミ(廃棄物)」が発生します。

今回のブースでは、環境負荷を最大限低減させるため、設営で使用する「大型ビジョン」「トラス(骨組)」「鮭箱」は全てリユースとし、廃棄物をほとんど出さない設計をしています。

■大型ビジョンで放映する映像について

大型ビジョンはメガサイズ1基(ステージ背面)、大型サイズ5基の全部で6基。

ある時は6面連動した動画が流れたり、ある時は、バラバラの映像と流したりなど映像元のサイズ感や、内容によって複数パターンを組み合わせて放映を予定しています。

各地域の観光スポット、食などの魅力映像はもちろん、エスコンフィールドHOKKAIDOやAOAO SAPPOROなど近年新しく開業した施設の動画、また人気インフルエンサーとタイアップした映像などを楽しめます。

■コンテンツ詳細

◇北海道ブース ステージイベント

北海道ブース内にて、一般日に特別ステージイベントを実施します。

北海道内各地域の特色あるステージを楽しめます。

ステージ参加特典もあり。

実施日 :28日(土)、29日(日) 1日5〜6ステージ実施予定

実施場所:北海道ブース内 ステージ前

◇北海道ブース ワークショップ

北海道ブース内にて、一般日にワークショップを実施します。

アロマクリーム体験(北見市)やアイヌ文様ネックレス製作体験(日高振興局/平取町)などここでしか体験できないを楽しめます。

実施日 :28日(土)、29日(日)の両日午後より 1日2団体実施予定

実施場所:北海道ブース内 ワークショップスペース

※参加上限人数があります。

詳しくは会場コンシェルジュブース(北海道ブース内)にてご確認下さい

◇北海道ブース ワイン/日本酒試飲

北海道ブース内にて、北海道産のワインと日本酒等を8種・計約37本を試飲が可能です。

(時間によって試飲できるものが限られています。

試飲スケジュールは会場にてご確認下さい)

実施日 :28日(土)、29日(日) 1日約4種、20本程度

実施場所:北海道ブース内 試飲カウンター

※試飲の数に上限があります。

整理券を発行していますんので、詳しくは会場コンシェルジュブース(北海道ブース内)にてご確認下さい

◇HOKKAIDO LOVE!LINE抽選ガラポン

北海道ブース内にて、HOKKAIDO LOVE!LINE登録で参加できる抽選ガラポンを実施。

景品は約7,000個の北海道観光PRキャラクターキュンちゃんグッズを用意。

ここでしか当たらないグッズも!

実施日 :28日(土)、29日(日) イベント開催中終日実施

実施場所:北海道ブース内 試飲カウンター

※景品がなくなり次第終了となります。

◇北海道VR体験(バーチャル北海道)

北海道ブース内にて、北海道のVR体験が出来ます。

一緒に旅行する友人や家族、アプリユーザー同士など、他者とコミュニケーションをとりながら北海道の自然美溢れるバーチャル空間で疑似観光体験が楽しめます。

実施日 :28日(土)、29日(日) 10:00〜13:00

実施場所:北海道ブース内 ワークショップスペース

◇周遊スタンプラリー

北海道ブース内にて、北海道から出展している出展者8団体と連携したブーススタンプラリーを実施します。

全てのスタンプを集めた方は抽選くじを引いて豪華景品が当たります。

実施日 :28日(土)、29日(日) 両日10:00〜 ※先着200名

実施場所:北海道ブース内 コンシャルジュブース

