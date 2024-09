クエストが、2024年11月20日(水)に愛知県産業労働センター ウインクあいちで行われるDX・ITフェア中部2024に出展します。

クエスト「DX・ITフェア中部2024」出展

■開催概要

日時:2024年11月20日(水)10時〜16時30分

場所:愛知県産業労働センター ウインクあいち 6F

主催:ユーオス・グループ中部支部(UOS)

内容:6F展示会場にて45ブース程度を予定

特別講演・・・全3回(1時間/回)

スポンサー講演・・・全6回(30分/回)

※特別公演、スポンサー公演共に6F講演会場にて行います。

※スポンサー講演は事前申し込みとなります。

各20名の先着となりますのでお早めにお申し込みください。

お申し込みは下記申し込みページよりお願いします。

お申込みの際に紹介会社の選択があるので、プルダウンより【株式会社クエスト】を選択ください。

https://uos.jp/chubu2024/apply.php

※本記事の下部に詳細あり

※クエストは今回の講演企業ではありません。

クエストが、2024年11月20日(水)に愛知県産業労働センター ウインクあいちで行われるDX・ITフェア中部2024に出展。

本イベントでクエストは、データのビジュアル化・分析に最適なBI/BAツール【TIBCO Spotfire(R) https://www.quest.co.jp/data-engineering/tibco_spotfire.html 】に関する情報を出展予定です。

当日は実際の画面を用いてツールの紹介も。

■DX・ITフェア中部2024について

東海地区地場を中心に全国に向けて活動を展開しているIT企業を中心に、DXに向けたプロダクトやサービスについて情報を発信します。

同イベントは展示ブースと講演会で構成されており、実際に会場で体験や新たな発見はもちろん、日頃の課題についての相談の場としても活用できます。

講演会は先着順となりますので、お早めに申込みできます。

■クエスト出展内容「TIBCO Spotfire(R)」について

Spotfireはデータ分析に必要な前処理・統合分析・可視化・共有まで、一連の作業をワンストップで提供するBIツール(ソフトウェア) です。

ドラッグ&ドロップなど直感的な操作で、スピィーディーにデータを可視化・分析します。

ITサポートやデータ事前処理なしで、膨大なデータを多角的に分析し、グラフや表による視覚化と分析結果の共有が可能であり、ビジネスユーザーからデータサイエンティストまで効果的なデータ活用の実現を支援します。

実際の画面を用いてツールの紹介(デモ)もします。

■特別講演・スポンサー講演について

特別講演

1. 日本アイ・ビー・エム株式会社 Think Lab 熊谷 貴司 氏

未来を創る IBM Research AI 研究最前線

2. サイエンス作家 竹内 薫 氏

「人工知能の進化」〜共存し、 生き残る道とは〜

3. ナゴヤイノベーターズガレージ 田中理事

【パネルディスカッション】愛知県の地場産業と生成 AI

■スポンサー講演

スポンサー講演は事前申し込みとなります。

各20名の先着となりますのでお早めにお申し込みください。

スポンサー講演詳細とお申込みはこちらから

https://uos.jp/chubu2024/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post データのビジュアル化・分析に最適なBI/BAツール!クエスト「DX・ITフェア中部2024」出展 appeared first on Dtimes.