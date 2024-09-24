INI¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢¡¼³«Ëë
INI¤¬9·î21Æü¤è¤ê¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î11ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡ã2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]¡ä¤ò¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢INI¤«¤éMINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ø¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆMINI ¤«¤éINI¤Ø¡¢Ä¾ÀÜ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ëÎÈ¤ä¹¬Ê¡´¶¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈINI¢ªMINI¡¢MINI¢ªINI¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë (±ß¡¢´Ý¡¢ÎØ)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±ß¤ä´Ý¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¸ø±é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î23Æü ¿ÀÆàÀîºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢°Å°Ç¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ÖDILEMMA¡×¤òÈäÏª¡£À¾Þ«¿Í¤Î¡Ö²£ÉÍ¥é¥¹¥È¡¼¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢¡ÖMORE¡×¡ÖDramatic¡×¡ÖLEGIT¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡ÖFANFARE¡×¤Ç¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¤ä¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ãæ¡¢11¿Í¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó°ì»åÍð¤ì¤ÌÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¯¡¢¡Ö10 THINGS¡×¤È¡ÖTELEVISION¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¡¢¤è¤êMINI¤Î¶á¤¯¤Ø¹Ô¤¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç ´Ý·Á¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë´Ý¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖWhatever Happens¡×¤òËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÈäÏª¡£ÀÚ¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖFrom INI(ÄÌ¾Î:¥Õ¥í¥¤¥Ë)¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¡£Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤½¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊØ¤ê¤ò»öÁ°¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ªÊØ¤ê¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡£
ËÜÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£À¾Þ«¿Í¤Ï¡Ö²È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ ¾¯¤·±ó¤¤»þ¤È¤«¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤À¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤¬Ä¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¿ÆÍ§¤Î²È¤Ç¤â¿²¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¿²¤ë»þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ë¤Î¤è¡£Ëí¤ò»È¤ï¤º¤Ë5Ê¬¤¯¤é¤¤¿²¤Æ¤«¤é¡¢Ëí¤ò»È¤Ã¤Æ¿²¤ë¡ª¡¡¤½¤Î¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¾ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ð Çò¡£Ä¾ÀÜMINI¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤âMINI¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Practice Video¤¬200Ëü²ó±Û¤¨ºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖMR.TAXI¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´ÑµÒ¤â¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ ¡ÖWalkie Talkie¡×¡ÖBOMBARDA¡×¤ÈÂ³¤¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ÎÃæ¡¢ËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¡£
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¡¢¡ÖINI¡ª¡¡INI¡ª¡×¤È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òÂÔ¤ÁË¾¤àMINI¤«¤é¼êÇï»Ò¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¸åÆ£°ÒÂº¤Ï¡Ö³Ú¤· ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡¡¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬MINI¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¡¢MINI¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡× ¤È°§»¢¤·¡¢µöËËÞ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆINI¤ÈMINI¤ÇÁÇÅ¨¤Ê±ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¾Ð´é¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÎÃæ¡¢ ¿ÀÆàÀî¸ø±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
(C)LAPONE Entertainment
¡ã2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRC LE]¡ä
2024/09/21¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì16:30 / ³«±é18:00
2024/09/22¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16:30 / ³«±é18:00
2024/09/23¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì15:30 / ³«±é17:00
[°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë]
2024/09/30¡Ê·î¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2024/10/01¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
[²¬»³¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì]
2024/10/04¡Ê¶â¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2024/10/05¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
[°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë]
2024/10/07¡Ê·î¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2024/10/08¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
[¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë]
2024/10/09¡Ê¿å¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[Ä¹Ìî¡¦¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û¡Ë]
2024/10/11¡Ê¶â¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2024/10/12¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
[Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¥½¥ì¥¤¥æ¥Û¡¼¥ë]
2024/10/15¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2024/10/16¡Ê¿å¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
[·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë]
2024/10/17¡ÊÌÚ¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë]
2024/10/21¡Ê·î¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
2024/10/22¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
[ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡¡Âç¥Û¡¼¥ë]
2024/10/23¡Ê¿å¡Ë ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
[Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì]
2024/11/03¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì13:00 / ³«±é15:00
2024/11/04¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì13:00 / ³«±é15:00
¡ã2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE:After Party] ¡ä
¼¯»ùÅç¸ø±é¡§Àî¾¦¥Û¡¼¥ë Âè°ì
2024Ç¯11·î18Æü(ÅÚ)³«¾ì17:00/³«±é18:00
²Æì¸ø±é¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì
2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ)³«¾ì17:00/³«±é18:00
2024Ç¯11·î22Æü(¶â)³«¾ì17:00/³«±é18:00