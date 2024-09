ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お顔や赤いハートモチーフの刺繍が可愛い、ディズニーデザイン「キルティングマフラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キルティングマフラー」ベイマックス

© Disney

価格:4,290円(税込)

サイズ:【全長】約92cm、【幅】約15.5cm

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」をモチーフにしたマフラー。

輪になった部分に片方の先を通すだけでセットでき、中わた入りでふわふわとしています!

手洗いできるのも便利なポイント。

© Disney

表側には「ベイマックス」のお顔の刺繍が施され、インパクトたっぷり☆

シンプルながら存在感があります。

生地はつるんとしたポリエステル素材を使用。

© Disney

裏の肌側にはアクセントで赤いハートの刺繍が。

生地は柔らかなフリース素材で、着け心地もバッチリです。

寒い日の外出もかわいくて首元ぽかぽか!

お顔や赤いハートモチーフの刺繍が可愛い、ディズニーデザイン「キルティングマフラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふわふわと気持ち良いベイマックスモチーフ!ベルメゾン ディズニー「キルティングマフラー」 appeared first on Dtimes.