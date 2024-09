普段立ち入ることが出来ない操舵室を体験！津軽海峡フェリー「青蘭航路開設1周年記念イベント」

津軽海峡フェリーは、2024年10月12日(土)〜11月30日(土)の間、室蘭〜青森航路開設1周年を記念した「青蘭航路開設1周年記念イベント」を開催します。

津軽海峡フェリー「青蘭航路開設1周年記念イベント」

■青蘭航路開設1周年記念イベントについて

開催期間:2024年10月12日(土)〜11月30日(土)

開催航路:室蘭〜青森航路(ブルーマーメイド船内)

対象者 :ブルーマーメイド乗船者

≪その1 乗船者プレゼント企画≫

開催期間:2024年10月12日(土)〜

配布物 :オリジナル今治タオルハンカチ 先着1,000枚

≪その2 操舵室見学の案内!!≫

開催日 :10月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日) 青森発限定(9:00発)

開催時間:10時30分〜12時00分

定員人数:先着60名

参加方法:希望者は乗船後に操舵室見学受付ブース(エントランス)にて整理券の受取

企画概要:普段立ち入ることが出来ない操舵室をスタッフが案内します

※当日の天候によっては中止となる場合があります。

≪その3 フェリー特別抽選会!!≫

開催日 :[室蘭発]2024年10月12日(土)、14日(月)、18日(金)、19日(土)

[青森発]2024年10月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)

開催場所:ントランス

開催時間:乗船時〜出航後1時間程度で終了

参加方法:当日の乗船券を持ち抽選会受付ブースへお越しください

景品 :特賞 ホテル宿泊券+フェリー乗船券

1等 ご当地土産詰合せセット(北海道土産×4/青森土産×4)

2等 青蘭航路フェリー50%OFFクーポン+選べる施設入場券

3等 オリジナルネックウォーマー

4等 オリジナル靴下

5等 青森煮干しラーメン(室蘭発)・室蘭カレーラーメン(青森発)

6等 オリジナルボールペン

≪その4 今しか手に入らない限定版!1周年記念特別御船印販売≫

販売日 :2024年10月12日(土)〜

販売場所:ブルーマーメイド船内売店(ターミナル・船舶停泊中は購入できません)

販売価格:1枚500円(税込) ※先着100枚の限定販売

御船印 :寺社仏閣でもらえる「御朱印」の船バージョン

≪その5 映えスポット出現!船内装飾企画≫

開催期間:2024年10月12日(土)〜11月30日(土)

装飾場所:エントランス、プロムナード

装飾内容:室蘭・青森の観光写真展示、関連船舶写真を軸とした装飾、フォトパネルの設置

【お客様お問合せ先】

室蘭フェリーターミナル TEL:0143-83-4080(9:00〜18:00 日曜日17:00迄)

青森フェリーターミナル TEL:017-766-4733

