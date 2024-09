【「うまい棒」値上げ】10月1日出荷分~ 実施予定

やおきんは、10月1日出荷分の「うまい棒」から同製品の価格を12円から15円へ値上げする。

「うまい棒」は2022年に10円から12円へ値上げしていたが、主原料であるコーンや植物油などの高騰、人件費、包装資材費、配送費の上昇が社内で許容できる範囲をさらに超えているとして値上げを行うという。

