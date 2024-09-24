フジミ模型、12月発売カーモデル新商品を公開。頭文字Dシリーズは中里毅のGT-Rと池谷浩一郎のS13が登場
フジミ模型 「カーモデル」12月発売新商品 公開
発送予定日：12月17日
発送予定日：12月26日
発送予定日：12月25日
発送予定日：12月13日
発送予定日：12月19日
発送予定日：12月4日
フジミ模型は、12月に発売する予定の「カーモデル」新商品情報を公開した。
12月新商品には、「1/24 頭文字Dシリーズ」より「スカイラインGT-R V･specII(BNR32) 中里毅」と「S13シルビア 池谷浩一郎」が登場。ほかにも、1/24 インチアップシリーズ №1001「スカイラインGT-R(R33 NISMO仕様)ニスモ40周年組立式ケース付き」、1/24 車NEXTシリーズ №9 EX-7「トヨタ FJクルーザー(ノンカラー)」、1/24 ハイソカーシリーズ №11「クレスタ GX71(ハイソカーバージョン」がラインナップする。また、2025年カレンダー「自衛隊車両」ボックスアートコレクションも発売される。
1/24 頭文字Dシリーズ №002「スカイラインGT-R V･specII(BNR32) 中里毅」
発送予定日：12月17日
価格：4,400円
コードNO.4968728183916
□商品ページ
1/24 頭文字Dシリーズ №004「S13シルビア 池谷浩一郎」
発送予定日：12月26日
価格：4,400円
コードNO.4968728183923
□商品ページ
1/24 インチアップシリーズ №1001「スカイラインGT-R(R33 NISMO仕様)ニスモ40周年組立式ケース付き」
発送予定日：12月25日
価格：4,620円
コードNO.4968728047911
□商品ページ
1/24 車NEXTシリーズ №9 EX-7「トヨタ FJクルーザー(ノンカラー)」
発送予定日：12月13日
価格：4,620円
コードNO.4968728066431
□商品ページ
1/24 ハイソカーシリーズ №11「クレスタ GX71(ハイソカーバージョン」
発送予定日：12月19日
価格：3,520円
コードNO.4968728047904
□商品ページ
2025年カレンダー「自衛隊車両」ボックスアートコレクション
発送予定日：12月4日
価格：1,100円
コードNO.4968728960739
□商品ページ
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