■TXTヨンジュンとスキズ・チャンビンが仲良く「GGUM」を踊る。最後は、「ガムはゴミ箱に捨てましょう」

TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)の公式SNSが更新。YEONJUN(ヨンジュン)が、自身の1stソロミックステープ「GGUM」(9月19日リリース)をStray Kids(ストレイキッズ)のChangbin(チャンビン)と踊る動画を公開した。

1999年生まれでプライベートでも仲の良いYEONJUNとChangbinは、以前にもStray Kidsの「S-Class」や「樂(LALALALA)」でコラボダンス動画を披露しており、ファンにとっては待望の再共演となった。

「Thanks for hyping me up bro(応援してくれてありがとう、兄弟!)」とコメントを添えて公開された動画では、大きな黒いマスクをつけてキャップを被ったChangbinが、階段の手すりに寄りかかりうつむいた姿で登場。そこに後ろから現れた黒のフードを被ったYEONJUNが、Changbinの背中をポンポンと叩きダンスがスタートする。YEONJUNが終始笑顔で踊る様子が印象的だ。

ガムを噛むように手を動かすポイントダンスでは、お互い向かいあって手を突っつくようにわちゃわちゃと楽しそうなふたり。最後は突然Changbinが「ガムはゴミ箱に捨てましょう」と話し出し、指差した先のゴミ箱の姿と、耐えきれず笑ってしまうYEONJUNの声で締めくくられている。

同い年コンビの関係性が伝わる動画に、「仲良しコラボかわいい!!!」「マスクしててもすぐチャンビンってわかる(笑)」「ヨンジュンの音楽番組応援に行ったのかな?」「ヨンジュンもめちゃくちゃ嬉しそう」「最後がゴミ箱なの笑う」など、SNSは双方のファンのコメントで賑わっている。

■ヨンジュン、TOMORROW X TOGETHERメンバーとのダンス動画も公開

YEONJUNはこの他にもコラボダンス動画を続々更新。メンバーのSOOBIN(スビン)、TAEHYUN(テヒョン)それぞれとのダンスも注目を集めている。